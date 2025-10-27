Бізнес з Москвою буде ризикованим: коли спрацюють санкції США проти російської нафти

США запровадили санкції проти Росії, аби змусити країни відмовитися від її нафти. Росії багато разів вдавалося обходити обмеження, проте на цей раз санкції можуть завдати їй великих збитків.

Яка мета нових санкцій?

На ринку сирої нафти поширена думка, що західні санкції проти російського експорту є досить безглуздими, оскільки ринок швидко знаходить способи забезпечити потік вантажів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це означає, що будь-які нові заходи, що вживаються, призводять лише до швидкоплинного підвищення цін. Оглядач з питань сировинних товарів та енергетики Азії Клайд Рассел вважає, що така ж динаміка може спостерігатися і з останніми санкціями Трампа проти "Лукойл” і "Роснафти”.

Очікується, що російські експортери нафти зможуть обійти будь-які нові санкції, використовуючи тіньовий флот та безліч посередників. Минулий досвід показує, що це справді найімовірніший результат, і що будь-які перебої в експорті російської сирої нафти будуть короткочасними та обмеженими за масштабом,

– пишуть у виданні.

Разом з цим це не означає, що санкції – марні зусилля. Усе залежить від того, чого США планують досягти:

Якщо метою є запобігання експорту російської нафти шляхом "відсікання" її покупців, то останні заходи, ймовірно, виявляться неефективними .

. Якщо метою є збереження російських барелів на світовому ринку, але скорочення доходів, які Москва отримує від продажу своєї нафти, тоді санкції можуть бути дещо ефективнішими.

Також ові санкції роблять бізнес з Москвою більш ризикованим для НПЗ у Китаї та Індії, які є єдиними великими покупцями російської нафти. Вони, ймовірно, вимагатимуть більших знижок, щоб продовжувати імпортувати паливо.

Чи спрацюють санкції США?

Клайд Рассел каже, що західні санкції проти Росії не мають значного впливу для переконання Путіна припинити війну в Україні, і вони також навряд чи призведуть до значного скорочення обсягів експорту. Але вони ускладнюють для Росії продаж сирої нафти, і гроші, отримані за барель, можуть зменшитися.

Це також означає, що потоки російських барелів, ймовірно, знову будуть перетасовані, оскільки деякі покупці відмовляться від торгівлі. До слова, індійська компанія Reliance Industries може бути прикладом, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Reliance Industries.

Компанія експлуатує нафтопереробний комплекс потужністю 1,24 мільйона барелів на добу на західному узбережжі Індії в Джамнагарі, виробляючи паливо як для внутрішнього, так і для експортного ринків.

Компанія Reliance заявила, що дотримуватиметься західних санкцій, що означає, що вона може розірвати свій контракт з "Роснафтою" на 500 000 барелів на добу.

Якщо Reliance припинить імпорт з Росії, це означає, що близько 500 000 барелів сирої нафти на добу будуть доступні для інших покупців. Питання полягає в тому, чи будуть готові індійські державні нафтопереробні заводи ризикувати, і чи зможуть китайські нафтопереробні заводи приймати більше російської сирої нафти.

Багато що залежатиме від того, чи вдасться Трампу досягти торговельних угод з Індією та Китаєм, і чи буде російська нафта частиною цих угод. Цілком ймовірно, що і Нью-Делі, і Пекін захочуть значних поступок від Вашингтона, якщо вони хочуть припинити або значно скоротити імпорт російської нафти, – пишуть у виданні.

Що відомо про експорт російської нафти?