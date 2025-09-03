Санкции США против России: Зеленский рассказал о формате действий Трампа
- Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с президентом США Дональдом Трампом санкции против России санкции против России, подчеркивая важность продолжения давления санкциями и тарифами.
- Зеленский отметил, что за счет давления со стороны США, Трамп может заставить Путина перейти к дипломатическому формату, и запланированный разговор с Трампом должен уточнить дедлайны по санкциям.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формате переговоров с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Переговоры касаются в частности санкций против России.
Что планирует Трамп по санкциям против России?
Согласно словам Зеленского, санкции действительно работают, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
Читайте также Несмотря на санкции с российского завода Arctic LNG 2 в шестой раз грузят газ
Украинский президент подчеркнул, что на Москву следует продолжать давить санкциями и тарифами, пока она не осознает, что война будет завершена. Украина будет работать над этим со своими союзниками, в том числе и с США.
В то же время Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, глава Украины затронул тему санкций против Кремля.
В частности Зеленский добавил, что за счет давления со стороны США, Трамп может заставить Путина перейти к дипломатическому формату, то есть чтобы диалог велся не оружием. Об этом украинский президент рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 3 сентября.
Я спросил: если Путин это не сделает, то тогда по возможности примените тарифы, санкции против него, чтобы он таки пошел на этот дипломатический диалог,
– сказал украинский лидер.
К тому же Владимир Зеленский сообщил, что на днях будет разговор с Дональдом Трампом. Именно там собираются уточнить дедлайны по санкциям против России.
Обратите внимание! Зеленский объяснил, что Трамп несколько недель назад сказал, что даст какой-то ответ. Согласно словам Зеленского, сегодня или на днях "будем говорить с президентом США и также уточним этот вопрос".
Чего ожидать относительно санкций против России?
- Президент США Дональд Трамп не исключил введения новых санкций против России в случае отказа Кремля от переговоров.
- В то же время ЕС планирует представить в сентябре 19-й пакет санкций против России.
- Считается, что "самыми болезненными" для Москвы были бы именно вторичные санкции, но настоящий эффект от них может обеспечить только США.