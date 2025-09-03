Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формате переговоров с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Переговоры касаются в частности санкций против России.

Что планирует Трамп по санкциям против России?

Согласно словам Зеленского, санкции действительно работают, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Украинский президент подчеркнул, что на Москву следует продолжать давить санкциями и тарифами, пока она не осознает, что война будет завершена. Украина будет работать над этим со своими союзниками, в том числе и с США.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, глава Украины затронул тему санкций против Кремля.

В частности Зеленский добавил, что за счет давления со стороны США, Трамп может заставить Путина перейти к дипломатическому формату, то есть чтобы диалог велся не оружием. Об этом украинский президент рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 3 сентября.

Я спросил: если Путин это не сделает, то тогда по возможности примените тарифы, санкции против него, чтобы он таки пошел на этот дипломатический диалог,

– сказал украинский лидер.

К тому же Владимир Зеленский сообщил, что на днях будет разговор с Дональдом Трампом. Именно там собираются уточнить дедлайны по санкциям против России.

Обратите внимание! Зеленский объяснил, что Трамп несколько недель назад сказал, что даст какой-то ответ. Согласно словам Зеленского, сегодня или на днях "будем говорить с президентом США и также уточним этот вопрос".

Чего ожидать относительно санкций против России?