Для Трампа готовят новое "оружие" против России, но в США уже опасаются последствий

Американские законодатели могут принять новый законопроект о жестких санкциях, направленных против России. Однако некоторые демократы опасаются, что он предоставит президенту Дональду Трампу беспрецедентные полномочия.

Почему сенаторы обеспокоены

Речь идет об инициативе покойного сенатора Линдси Грэма, пишет Bloomberg.

Разработанный им законопроект предусматривает, что президент сможет вводить 100-процентную пошлину в отношении стран, закупающих российскую нефть и природный газ.

Ожидается, что под удар попадут пять крупнейших импортеров энергоресурсов из Москвы, в частности Индия и Китай.

Однако демократы из комитетов, занимающихся вопросами торговли и налогообложения, раскритиковали законопроект. Они считают, что его формулировки предоставляют президенту слишком широкие полномочия для введения пошлин.

Последняя редакция законопроекта о санкциях против России – это рецепт хаоса и повышения пошлин,

– заявили законодатели Ричард Нил и Рон Вайден

По их словам, документ дает Трампу возможность направлять пошлины против больших торговых партнеров и союзников США.

Что вызывает наибольшие вопросы

Критики обеспокоены тем, почему отдельные расплывчатые положения документа могут позволить Белому дому злоупотреблять тарифами.

Один из главных вопросов к законопроекту – отсутствие четких правил, по которым будут определяться пять крупнейших покупателей российской нефти. Документ не объясняет, из каких именно источников должны браться соответствующие данные. По мнению демократов, это создает пространство для манипуляций.

Не менее важно то, что законопроект не предусматривает четкой даты прекращения действия пошлин. Следовательно, введенные ограничения потенциально могут оставаться в силе бессрочно.

Питер Гаррелл, ранее отвечавший за международную экономику в администрации Джо Байдена, заявил, что категорически против тарифной части документа.

"Скажем прямо: Трамп с удовольствием использовал бы это как инструмент для угроз 100-процентными пошлинами этим странам по причинам, которые вообще не имеют отношения к России,

– отметил он.

В то же время торговый представитель США Джеймисон Грир подчеркнул, что Трамп хочет осторожно подходить к использованию этих тарифов.

Напомним, помимо 100-процентных пошлин для крупнейших покупателей российской нефти, законопроект Грэма предусматривает санкции против танкеров "теневого флота" Кремля, финансовых учреждений и энергетических проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".