Американские санкции исторически нагоняли страх на мировые рынки. Компании и страны всегда боялись оказаться "на неправильной стороне" Вашингтона.

Почему санкции США не остановили российскую экономику?

Но несмотря на беспрецедентные меры против России, сотни миллиардов долларов в трансграничной торговле продолжают двигаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Хотя традиционные банковские каналы были отрезаны, цифровые финансы, платежные инновации и альтернативные системы изменили способ движения денег. Пример России подчеркивает как устойчивость финансовых сетей, так и ограниченность санкций в цифровой экономике,

– отмечает издание.

Когда в 2022 году санкции ударили по крупнейшим банкам России, ожидание было очевидным: отрезать Москву от глобальной системы – и финансовый паралич неизбежен. Но уже через несколько месяцев в этом предположении появились трещины.

Россия переориентировала экспорт нефти в Азию, часто в валютах, отличных от доллара. "Теневые флоты" танкеров обходили западное страхование и создали параллельные цепи поставок.

Между тем финтех-решения, включая цифровые кошельки и региональные платежные системы, позволили проводить транзакции в обход санкционных банков. Рост китайской сети CIPS, индийских расчетов в рупиях и российских внутренних финтех-альтернатив показали важный урок: санкции мощные, но не герметичные,

– отметили в Forbes.

Важно! Выполнение санкций все чаще распространяется на платформы цифровых активов, платежных провайдеров и трансграничные финтех-стартапы. Риск соблюдения требований больше не ограничен только банками. В 2024 году глобальные регуляторные штрафы достигли рекордных 19,3 миллиарда долларов, и около 90% финтех-компаний признают сложность выполнения надлежащих требований.

Как Россия адаптировалась к санкциям?

Западные бренды исчезли из торговых центров России, но замены появились уже через несколько месяцев. Российские технологические компании быстро скопировали приложения для фастфуда, такси и логистики e-commerce. Импортозамещение масштабировалось быстрыми темпами.

Внутри страны российские платежные системы и госбанки с цифровыми сервисами заполнили пустоту после выхода Visa и Mastercard. Потребители адаптировались, продолжая оплачивать покупки карточками или мобильными кошельками с новыми логотипами.

Санкции могут ограничить варианты, но редко останавливают их полностью,

– говорится в материале.

Для лидеров цифровых финансов это подчеркивает важность сценарного планирования. Если регуляторы расширят режимы санкций на новые сферы, то компаниям придется иметь стратегии для быстрой адаптации и перестройки процессов соответствия.

Обратите внимание! Санкции остаются критическим рычагом влияния США. Но их эффективность теперь зависит меньше от односторонних решений Вашингтона и больше от глобальной коалиции.

Страны, не готовы присоединиться, создают "предохранительные клапаны", снижающие влияние: двусторонняя торговля между Китаем и Россией в 2024 году достигла рекордных 234 миллиардов долларов.

Пример России четко показывает: санкции никуда не исчезнут. Они превращаются в постоянную черту глобального финансового ландшафта,

– отметили в тексте.

По мере того как санкции меняют глобальную торговлю, финтех оказывается на передовой. Победителями станут те, кто будет строить не только для скорости и масштаба, но и для устойчивости и адаптивности.

Заметьте! В соревновании между геополитикой и инновациями вопрос уже не в том, работают ли санкции, а в том, как именно финтех меняет поле боя.

Что известно о санкциях против России?