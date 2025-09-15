Несмотря на решение США: почему американские санкции не парализовали экономику России
- Россия смогла адаптироваться к санкциям США благодаря переориентации экспорта нефти на Азию и использованию финтех-инноваций.
- Несмотря на санкции против России, Кремль создал параллельные цепи поставок и развила внутренние финтех-альтернативы для обхода санкционных ограничений.
Американские санкции исторически нагоняли страх на мировые рынки. Компании и страны всегда боялись оказаться "на неправильной стороне" Вашингтона.
Почему санкции США не остановили российскую экономику?
Но несмотря на беспрецедентные меры против России, сотни миллиардов долларов в трансграничной торговле продолжают двигаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Хотя традиционные банковские каналы были отрезаны, цифровые финансы, платежные инновации и альтернативные системы изменили способ движения денег. Пример России подчеркивает как устойчивость финансовых сетей, так и ограниченность санкций в цифровой экономике,
– отмечает издание.
Когда в 2022 году санкции ударили по крупнейшим банкам России, ожидание было очевидным: отрезать Москву от глобальной системы – и финансовый паралич неизбежен. Но уже через несколько месяцев в этом предположении появились трещины.
Россия переориентировала экспорт нефти в Азию, часто в валютах, отличных от доллара. "Теневые флоты" танкеров обходили западное страхование и создали параллельные цепи поставок.
Между тем финтех-решения, включая цифровые кошельки и региональные платежные системы, позволили проводить транзакции в обход санкционных банков. Рост китайской сети CIPS, индийских расчетов в рупиях и российских внутренних финтех-альтернатив показали важный урок: санкции мощные, но не герметичные,
– отметили в Forbes.
Важно! Выполнение санкций все чаще распространяется на платформы цифровых активов, платежных провайдеров и трансграничные финтех-стартапы. Риск соблюдения требований больше не ограничен только банками. В 2024 году глобальные регуляторные штрафы достигли рекордных 19,3 миллиарда долларов, и около 90% финтех-компаний признают сложность выполнения надлежащих требований.
Как Россия адаптировалась к санкциям?
Западные бренды исчезли из торговых центров России, но замены появились уже через несколько месяцев. Российские технологические компании быстро скопировали приложения для фастфуда, такси и логистики e-commerce. Импортозамещение масштабировалось быстрыми темпами.
Внутри страны российские платежные системы и госбанки с цифровыми сервисами заполнили пустоту после выхода Visa и Mastercard. Потребители адаптировались, продолжая оплачивать покупки карточками или мобильными кошельками с новыми логотипами.
Санкции могут ограничить варианты, но редко останавливают их полностью,
– говорится в материале.
Для лидеров цифровых финансов это подчеркивает важность сценарного планирования. Если регуляторы расширят режимы санкций на новые сферы, то компаниям придется иметь стратегии для быстрой адаптации и перестройки процессов соответствия.
Обратите внимание! Санкции остаются критическим рычагом влияния США. Но их эффективность теперь зависит меньше от односторонних решений Вашингтона и больше от глобальной коалиции.
Страны, не готовы присоединиться, создают "предохранительные клапаны", снижающие влияние: двусторонняя торговля между Китаем и Россией в 2024 году достигла рекордных 234 миллиардов долларов.
Пример России четко показывает: санкции никуда не исчезнут. Они превращаются в постоянную черту глобального финансового ландшафта,
– отметили в тексте.
По мере того как санкции меняют глобальную торговлю, финтех оказывается на передовой. Победителями станут те, кто будет строить не только для скорости и масштаба, но и для устойчивости и адаптивности.
Заметьте! В соревновании между геополитикой и инновациями вопрос уже не в том, работают ли санкции, а в том, как именно финтех меняет поле боя.
Что известно о санкциях против России?
Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее введение санкций против России зависит от Европы. По мнению Трампа, Альянс и Европа "не выполняют свою работу". Дело в том, что страны Европы продолжают покупать энергоносители у России.
Кроме того, Министерство торговли США анонсировало новые ограничения. Обнародовали список компаний из России, а также Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых введут экспортные ограничения. Они вступят в силу во вторник, 16 сентября.