Санкции дают о себе знать: Путин нашел новое место для российских заводов

Западные экономические санкции загоняют Россию в тупик, вынуждая ее руководство искать весьма экзотические способы спасения бизнеса. Теперь в Кремле рассматривают возможность перенести часть промышленных предприятий в африканские страны.

Почему Кремль планирует перенести заводы

Новую идею выдвинул российский диктатор Владимир Путин во время форума "Россия – Африка", проходящего в Москве, пишет российское агентство "Интерфакс".

По словам Путина, перенос предприятий в Африку якобы отвечает интересам России сегодня.

Это полностью соответствует интересам России, особенно в сегодняшних условиях, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции,

– заявил глава Кремля.

Путин также оценил инвестиционные возможности российских компаний якобы как "достаточно высокие". В то же время он признал, что над практической реализацией таких планов еще предстоит поработать.

Почему африканские лидеры не в восторге

Идея Путина прозвучала в ответ на замечание президента Бурунди Эвариста Ндайишимие. Последний прямо намекнул, что Африка больше не хочет быть просто рынком сбыта и источником сырья.

Мы должны развивать собственный промышленный потенциал, модернизировать наше сельское хозяйство, укреплять энергетическую инфраструктуру, логистические маршруты и больше инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и развитие технологий,

– подчеркнул Ндайишимие.

По его словам, Африка должна стать полноценной площадкой для производства и сбыта товаров, а не только рынком потребления.

Обратите внимание! Саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 сентября. В нем принимают участие представители 48 из 54 африканских стран.

Напомним, что заявления Путина о значительных и инвестиционные возможности российских компанийсегодня – лишь громкие слова. В первом полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал упали почти на 10% в годовом исчислении. На бизнес давят дорогие кредиты, рост налогов, расходов на топливо и логистику.