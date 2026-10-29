Санкції тиснуть: Путін знайшов нове місце для російських заводів

Чому Кремль планує перенести заводи

Нову ідею висунув російський диктатор Володимир Путін під час форуму "Росія – Африка", що проходить у Москві, пише російський "Інтерфакс".

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За словами Путіна, перенесення підприємств до Африки нібито відповідає інтересам Росії сьогодні.

Це повністю відповідає інтересам Росії, особливо в умовах сьогоднішнього дня, коли до російської економіки, до російських підприємств застосовують численні санкції– заявив глава Кремля.

Путін також оцінив інвестиційні можливості російських компаній нібито як "досить високіі". Водночас він визнав, що над практичним втіленням таких планів ще потрібно працювати.

Чому африканські лідери не в захваті

Ідея Путіна пролунала у відповідь на зауваження президента Бурунді Еваріста Ндайішиміє. Останній прямо натякнув, що Африка більше не хоче бути просто ринком збуту та джерелом сировини.

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Ми маємо розвивати власний промисловий потенціал, модернізувати наше сільське господарство, зміцнювати енергетичну інфраструктуру, логістичні маршрути та більше інвестувати в дослідницьку діяльність і розвиток технологій– наголосив Ндайішиміє.

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За його словами, Африка має стати повноцінним майданчиком для виробництва та збуту товарів, а не лише ринком споживання.

Зауважте! Саміт "Росія – Африка" проходить у Москві 28 – 29 вересня. У ньому беруть участь представники 48 із 54 африканських країн.

Нагадаємо, що заяви Путіна про значні інвестиційні можливості російських компаній сьогодні – лише гучні слова. У першому півріччі 2026 року інвестиції в основний капітал впали майже на 10% у річному вимірі. На бізнес тиснуть дорогі кредити, зростання податків, витрат на пальне й логістику.