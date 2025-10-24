Медленно, но больно: как новые санкции США ударят по доходам Путина

Новые санкции США нанесут ощутимый удар по нефтяным доходам России. Однако мгновенного эффекта аналитики не ожидают.

Как санкции США ударят по нефтяным доходам?

Президент США Дональд Трамп впервые ввел собственные санкции против России, и на этот раз они могут быть вполне мощными, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Под удар попали два ключевых столпа российской экономики – "Роснефть" и "Лукойл", которые вместе обеспечивают около половины всех нефтяных экспортов Кремля,

– отмечает издание.

Сейчас же Россия уже осталась без газовых рынков на Западе, поэтому именно нефть является главным источником доходов для Кремля.

Важно! По данным Международного энергетического агентства, только в сентябре Россия экспортировала 5,1 миллиона баррелей нефти в день. Это принесло Москве 13,4 миллиарда долларов доходов, которые ей остро необходимы для финансирования военной машины.

Однако новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" угрожают этим доходам, поскольку Россия зависит на 75% от двух покупателей нефти – Китая и Индии. И теперь главный вопрос, согласятся ли они сократить закупки российской нефти после санкций США.

Формально новые американские санкции не распространяются на иностранные компании, хотя компаниям США запрещается вести дела с российскими нефтяными гигантами и их дочерними компаниями.

Однако лишь намек на возможность введения так называемых "вторичных санкций" США против компаний, которые будут продолжать сотрудничество с "Роснефтью" и "Лукойлом", может заставить торговых партнеров Кремля дистанцироваться.

Впрочем, Трамп пока не вводит вторичных санкций. Как и большинство экономических ограничений, эти меры действуют постепенно – они медленно душат российские доходы, а не наносят мгновенный удар,

– отмечает издание.

Важно! Аналитики считают, что даже если Индия и Китай проигнорируют санкции США и продолжат покупать российскую нефть, они будут требовать еще больших скидок от Москвы. Уже сейчас Москве приходится продавать нефть Urals ниже рыночной цены. А новые санкции, вероятно, только увеличат этот разрыв, уменьшая доходы Путина.

Какие санкции ввели США?

22 октября США ввели новые санкции против российского нефтяного сектора, в частности, против "Роснефти" и "Лукойла", сообщили в Министерстве финансов. Кроме того, ограничения коснулись 31 дочернего подразделения этих компаний.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал санкции Трамп.

А министр финансов Скотт Бессент добавил, что США при необходимости продолжат расширять санкции, если будет необходимо.

Какая реакция на санкции США?