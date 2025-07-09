Трамп согласен на жесткие санкции против России, однако думает о себе

Президент США Дональд Трамп согласен подписать законопроект о новых санкциях против России, который уже несколько месяцев пытаются протолкнуть республиканцы. Однако на такой шаг он пойдет только при одном условии.

Какое условие ставит Трамп перед Конгрессом

Речь идет об инициативе сенатора Линдси Грэма, который предлагает строгие экономические санкции против России, в частности 500% пошлины в отношении стран, которые закупают российскую нефть или уран, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп готов поддержать этот законопроект, если получит больше контроля над введением санкций.

Текущая редакция документа позволяет президенту временно отменить эту пошлину сроком до 180 дней.

Однако администрация Трампа настаивает на том, чтобы глава государства имел полное единоличное право отменять или приостанавливать санкции без контроля со стороны Конгресса.

Нынешняя версия означает, что внешнеполитические решения президента будет контролировать Конгресс. Это для нас неприемлемо. Администрация не позволит Конгрессу вмешиваться во внешнюю политику президента,

– заявляют у Трампа.

Важно! Сейчас законопроект Грэма имеет поддержку около 80 сенаторов и теоретически может преодолеть вето Трампа, однако республиканцы подчеркивают необходимость поддержки президентом.

Почему Трамп поддерживает санкции против России

Готовность Трампа к санкциям против России свидетельствует о его растущем разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным из-за его отказа от прекращения боевых действий в Украине.

Президент вкладывал в это свою репутацию человека, способного договориться где угодно и с кем угодно, а Путин заставил его выглядеть смешным,

– объяснил один из республиканских политтехнологов.

Во вторник Трамп заявил, что очень серьезно рассматривает" законопроект о санкциях.

А лидер большинства в Сенате Джон Тюн отметил, что законопроект о санкциях могут вынести на голосование уже в этом месяце, хотя это еще не гарантировано.

Важно! Источники издания в администрации Трампа рассказали, что Белый дом в общем поддерживает законопроект о санкциях, однако окончательной договоренности относительно исключительных полномочий президента еще нет.