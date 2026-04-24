20-й пакет санкций без главного удара: чего не хватает и как это позволит россиянам зарабатывать

23 апреля Совет Европейского Союза принял 20-й пакет санкций против России, в котором есть дополнительные 120 дополнений. Это, кстати, крупнейших такой пакет дополнений за последние два года. Как заявила Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, Украина получает значительный толчок, а военная экономика России испытывает все большее давление, и Европа должна продолжать это давление.

Дело в том, что был принят не только 20-й пакет санкций, который должны были принять еще в феврале 2026 года, но и разблокирован жизненно важный для Украины кредит на 90 миллиардов евро.

Однако главной проблемой нового пакета является то, что ЕС так и не дожал санкции против России: в частности, речь идет о полном запрете на предоставление морских услуг российским судам в портах ЕС. И камнем преткновения стали события на Ближнем Востоке и рост цен на мировую нефть.

24 Канал узнал, какой пункт ограничений в 20-м пакете санкций против России так и не был утвержден, почему из-за него россияне продолжат зарабатывать больше на нефти и на что Украина потратит 90 миллиардов евро.

Какая ключевая ограничительная мера не была включена в новый пакет санкций против России?

Как добавляет экономист Олег Пендзин для 24 Канала, полный запрет на предоставление морских услуг российским судам должен был, в первую очередь, касаться нефти, которую россияне не смогли бы продавать дороже, чем установленный потолок. Но этот пункт в новом пакете сняли.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Поэтому после этого каких-то существенных ущемлений для России, особенно в той ситуации, которая есть сегодня, фактически нет.

Как добавляет Пендзин, пункт об обслуживании российских танкеров сняли из-за ситуации на Ближнем Востоке, в частности из-за того, что образовался дефицит нефти на мировом рынке.

Нефть резко подорожала в цене. И для того, чтобы можно было удовлетворить рынок, европейцы сняли этот вопрос с обсуждения,

– добавляет господин Олег.

Об исчезновении пункта санкций о полном запрете на обслуживание российских танкеров говорит и экономист Юрий Щедрин для 24 Канала. Он также связывает это с нынешними ценами на нефть.

Юрий Щедрин, директор Центра прикладных исследований Цена в более 100 долларов – это критическая цена. Таким образом, если конфликт с Ираном будет оставаться нерешенным, то на рынке будут делать все, чтобы нефти было как можно больше.

Напоминаем! Только сегодня, 24 апреля, эталонная марка нефти Brent снова установила цену в более 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные TradingEconomics. Речь идет об уровне в 105,5 доллара за баррель. Хотя еще неделю назад, 17 апреля, цена опустилась до 90 долларов за баррель. Зато котировки российской марки Urals составляют даже более – 107 долларов за баррель (без дисконта). А еще в конце февраля цена нефти составляла не более 59 долларов за баррель.

Какие в целом новые ограничения приняты в 20-м пакете санкций?

Интересно, что на сайте Совета ЕС говорится о том, что хоть в новый пакет не вошел полный запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов России, но именно он является основой для принятия будущего запрета.

Сейчас еще 46 судов получили запрет на доступ к европейским портам и на предоставление услуг, связанных с морским транспортом. Таким образом, общее количество судов, к которым применяются ограничения, уже составляет 632. Все они являются частью теневого флота, который обходит механизм ограничения цен на нефть, транспортирует военную технику для России и вывозит украденное зерно Украины.

В новом пакете также говорится о проверках due diligence, которые станут обязательными для продажи танкеров. А это усложнит России расширение теневого флота. Кроме того, с января 2027 года предоставлять услуги терминала СПГ российским организациям или гражданам России, которые контролируются организацией, незаконно.

Под санкции также подпадают российские порты, например Мурманский порт и порт в Туапсе. Это касается и нефтяного терминала в порту Каримун в Индонезии.

Если говорить о финансовом секторе, то с принятием 20-го пакета операции с 20 российскими банками полностью запрещаются, а для четырех финучреждений в третьих странах вводятся ограничения. А те платформы, которые зарегистрированы в России и обеспечивают перевод криптоактивов, также попали под санкции.

Ограничения повлияли на еще 58 компаний и лиц, которые связаны с производством оружия, и 16 компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

В новом пакете было впервые применено противодействие обходу санкции на экспорт отдельного оборудования из России в Кыргызстан. Более того, был расширен еще и запрет на экспорт товаров – от смазочных материалов, химикатов до некоторых полезных ископаемых, металлов, сырья и другого.

По какой цене теперь будет продаваться российская нефть?

Экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом рассказал, что на самом деле проблема принятия пункта о полном запрете морской перевозки российскими танкерами сырой нефти и нефтепродуктов возникла еще при обсуждении 20-го пакета санкций, который должен был быть принят 24 февраля этого года.

Иван Ус, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, кандидат экономических наук Дело в том, что в Европейском Союзе есть страны, которые предоставляют свои услуги России для перевозки нефти. Это Мальта, Греция и Кипр. Соответственно, эти страны были против внесения такого ограничения. Кроме того, в целом 20-й пакет санкций блокировался еще и Венгрией и Словакией. Но после проигрыша Виктора Орбана на выборах ситуация с введением пакета изменилась.

Однако, скорее всего, условие Греции и Мальты относительно принятия всего пакета заключалось в том, чтобы убрать из ограничений полный запрет на обслуживание российских танкеров, перевозящих нефть. К тому же на это повлияло то, что до сих пор существует риск относительно событий на Ближнем Востоке, ведь большая война в регионе повлечет еще больший дефицит нефти на рынке.

То есть фактически причина, почему не были наложены эти ограничения, состоит в том, что Россия может быть еще нужной. Поэтому на сегодня остается предварительное ограничение по российской нефти, а не полный запрет на морские перевозки: предельная цена должна быть на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals.

С февраля этого года это была цена в 44,1 доллара за баррель. Но на фоне роста цен на нефть сейчас цена российской нефти по такому расчету достигнет не только более 45 долларов за баррель, но и более 60 долларов за баррель (таким был ценовой потолок на российскую нефть с декабря 2022 года),

– объясняет Иван Ус.

Есть риски, что полный запрет на перевозку нефти не примут даже в 21-м пакете санкций, хотя в ЕС есть свои инструменты влияния на страны, блокирующие то или иное решение.

Напоминаем, что Европейский Союз снизил ценовой потолок российской нефти с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара за баррель в сентябре 2025 года. А с 1 февраля 2026 года – до 44,1 доллара за баррель.

Как новые санкции ударят по России и что с ее экономикой не так?

По словам Ивана Уса, логика санкций заключается в эффекте накопления. Один пакет ограничений не повлияет на Россию, но их совокупность – приведет к летальному эффекту.

У России всегда была идея, что Европа вот-вот и перестанет помогать Украине. Но действия ЕС показывают обратное. Таким образом, сейчас ключевую роль в этой войне играет то, насколько сильной может быть экономика Украины и насколько сильна она в России,

– говорит экономист.

Учитывая проблемы обеих стран и тех, кто на самом деле помогает Украине и России, в войне на истощение украинцы имеют значительно лучший ресурс, чем россияне. Несмотря на то что Китай в военном плане помогает России, он не финансирует ее, то есть не предоставляет средства.

А рано или поздно средства закончатся, и пик проблем, из-за которых страна элементарно не сможет платить пенсию своим пенсионерам, может наступить уже в конце этого года, если ничего не изменится, добавляет Ус.

Только на конец 2025 года фонд пенсионного и соцстрахования России имел дефицит в 16,1 миллиарда долларов. Кроме того, власти страны в целом сократили его финансирование на 40% – с 71,18 миллиарда долларов до 41,39 миллиарда долларов.

По данным Службы внешней разведки Украины, дефицит федерального бюджета России за первые три месяца 2026 года достиг 4,6 триллиона рублей. Это больше, чем годовой показатель, который составлял 3,8 триллиона рублей.

Для того чтобы найти средства, в Кремле перенесли запрет на ставки в букмекерских конторах для недееспособных, несовершеннолетних и должников. Если внедрить этот запрет, то Россия может потерять до 27 миллиардов рублей, а также 14 миллиардов рублей в виде целевых отчислений на спорт.

Кроме того, ведется проработка нового налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20%. Аналогичный сбор был в 2021 – 2022 годах, который принес в бюджет ориентировочно 319 миллиардов рублей.

Введение НДС на иностранные товары с маркетплейсов: в 2027 году планируется 7%, в 2028 году – 14%, а в 2029 году – 22%. А еще легализация онлайн-казино, повышение имущественного налога для владельцев трех и более квартир, пошлины на товары из недружественных стран и тому подобное.

Несмотря на это три четверти предприятий малого и среднего бизнеса уже говорят об отсутствии доходов. И только 8,3% опрошенных говорят о том, что готовы инвестировать в расширение производства.

В СВРУ также говорят, что за два месяца 2026 года в Москве закрылось 125 ресторанов, а до конца года около 460 заведений могут закрыть свои двери. И такая тенденция не локальная.

Интересно! В интервью Financial Times глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон заявил, что для того, чтобы Россия смогла покрыть дефицит бюджета, цена основной марки нефти Urals должна составлять более 100 долларов за баррель в течение года.

Как с утверждением новых санкций в ЕС разблокировали еще и кредит на 90 миллиардов евро для Украины?

С утверждением 20-го пакета санкций Совет по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС, которые позволят предоставить Украине 90 миллиардов евро кредита. По словам Щедрина, Украина получит эти средства на следующие два года. Поэтому, вероятнее всего, одну из частей можно будет получить уже летом.

Этих денег должно хватить, в частности, для того, чтобы покрыть дефицит бюджета на 2026 год,

– отмечает эксперт.

Напоминаем! Согласно проекту госбюджета Украины на этот год, предельный дефицит предусматривается на уровне примерно 1,9 триллиона гривен. По нынешнему курсу НБУ, по состоянию на 24 апреля 2026 года это почти 37 миллиардов евро. Если учесть, что на каждый год Украина получит по 45 миллиардов евро из утвержденного кредита, этих средств должно хватить для покрытия дефицита.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на первый транш кредита уже в ближайшее время. Эти средства в первую очередь будут потрачены на армию, например на закупку вооружения для ПВО. Кроме того, деньги пойдут на подготовку к следующей зиме – на защиту энергосистемы от новых ударов России.