Это не что-то хорошее, это обязанность, – Юсов о необходимости санкций против России

Россия готовит свое население к тому, что все средства будут идти на войну против Украины. В ГУР отмечают: санкции уже дают эффект, но остановка или ослабление ограничений будет означать попустительство России.

Как работают санкции против России

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал журналистам, что санкционная политика партнеров Украины это не просто необходимость. Ее отсутствие будет означать попустительство агрессору, передает 24 Канал.

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Отсутствие выполнения и внедрение новых санкций – это помощь Путину и его оккупантам убивать мирных и гражданских людей, говорит Юсов.

Андрей Юсов Руководитель пресс-службы ГУР Поэтому санкции это не просто что-то хорошее. Это обязанность стран-лидеров свободного мира с точки зрения получения международной безопасности, защиты международного права и наказания его нарушителей.

Юсов добавляет, что санкции против России уже работают: есть результаты по нехватке современных технологий у агрессора, а также по экономическим инструментам. Однако ограничений должно становиться больше.

Кроме того, представитель ГУР отмечает, что должен осуществляться еще и контроль над теми санкциями, что уже есть, ведь Россия научилась обходить их.