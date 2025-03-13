Рычаг влияния на Москву: Трамп не продлил санкционную лазейку для энергоносителей России, – СМИ

Администрация Дональда Трампа не продлила действие лицензию, которая позволяла осуществлять операции с российскими банками по оплате за энергоресурсы. Это один из рычагов давления на Москву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Fox News Эдварда Лоуренса. Эту информацию ему предоставили осведомленные источники.

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Эдвард Лоуренс рассказал, что его собеседник отметил, что так называемая генеральная лицензия 8L Министерства финансов США, которая позволяла осуществлять операции, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками России, закончилась 12 марта. После этого Дональд Трамп не продлевал ее действие.

Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не могут покупать энергоносители у России без наложения санкций со стороны США,

– отметил источник.

Собеседник убеждает, что это такая тактика американского президента, чтобы прекратить российское вторжение в Украину. В частности, осведомленный источник сказал журналисту, что администрация президента США сосредоточена на прекращении боевых действий и продолжении переговоров об окончании войны в Украине.

"Знакомый источник говорит, что Соединенные Штаты продолжат внедрять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов для достижения этой цели", – написал Лоуренс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не подтвердил действие генеральной лицензии. После этого официальных комментариев по этому вопросу не было.

Стоит отметить, что в генеральной лицензии 8L отмечалось, что исключения для операций с подсанкционными банками касаются транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктов, угля, урана и соответствующих технологий. Фактически генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители, прежде всего нефть.

По состоянию на 13 марта лицензия, которую впервые выдала администрация Джо Байдена в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения, так и не была возобновлена.