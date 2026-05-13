Украина бьет по российским ракетам: новые санкции накрыли важные предприятия ВПК

Новые санкции Украина ввела против компаний, которые помогают России с производством ракет и поставляют критически важные компоненты для ее военно-промышленного комплекса. Киев планирует синхронизировать эти ограничения с международными союзниками.

Кого коснутся новые санкции?

Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет Укринформ.

По его словам, в "черный список" попали предприятия, которые обеспечивают производство различных российских ракет:

компании, причастны к поставкам компонентов на Московский машиностроительный завод "Авангард", где производятся ракеты С-300 и С-400;

поставщики для Пермского порохового завода и Уоткинского завода, где изготавливают ракеты "Искандер".

В частности санкции коснулись АО "Юнитест-Рентген". Эту компанию подозревают в поставке оборудования, которое необходимо для контроля за деталями производства ракет. Также она, вероятно, сотрудничала с Московским институтом теплотехники, который разрабатывает ракеты "Булава", "Ярс" и "Булава".

Также ограничения применили к ООО "А2 Групп". По словам Власюка, общество отвечало за поставки сырья, из которого производят порох и ракетное топливо, для Пермского порохового завода.

Речь идет о компонентах, необходимых для производства боеприпасов и ракетных систем,

– пояснил Власюк.