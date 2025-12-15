ЕС ужесточает санкции против России: под прицелом "теневой флот" и агенты Кремля
- ЕС ввел санкции против 5 человек и 4 компаний, которые поддерживают "теневой флот" России.
- Санкции также коснулись 12 физических лиц и 2 организаций, связанных с гибридными атаками России, в частности прокремлевских деятелей и кибергруппировок.
Евросоюз расширил действующие санкции против России. Главные ограничения направлены против "теневого флота" Москвы и лиц, осуществляющих информационные и кибератаки на европейские страны.
Какие санкции против "теневого флота"?
Совет Евросоюза в понедельник, 15 декабря, ввел санкции еще против 5 человек и 4 компаний, которые ответственны за поддержку "теневого флота" Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на его официальное заявление.
В санкционный список попали попали бизнесмены, которые так или иначе связаны с двумя крупнейшими нефтяными компаниями России – "Роснефть" и "Лукойл".
- Все они ведут деятельность в секторах российской экономики, которые приносят значительные поступления в госбюджет страны.
- Также контролируют суда, транспортирующие российскую нефть и нефтепродукты, скрывая реальное происхождение грузов.
Ограничения ЕС коснулись и судоходных компаний, зарегистрированных
- в Объединенных Арабских Эмиратах (АЭ);
- во Вьетнаме;
- и в России.
Речь идет о владельцах и операторах танкеров российского "теневого флота", которые уже находятся под санкциями ЕС или других стран.
В дополнение санкционный список ЕС пополнился еще 40 судами "теневого флота".
Целью этих мер является дальнейшее ограничение способности России получать доходы,
– отметили в Евросовете.
Обратите внимание! Всем подсанкционным лицам и компаниям запрещен въезд на территорию стран ЕС. Их активы заморозят, а европейским организациям не разрешается предоставлять им финансовые ресурсы.
Какие санкции против агентов Кремля?
Ограничения ЕС ввели и против еще 12 физических лиц и 2 организаций, которые причастны к гибридным атакам России, пишет Евросовет. Речь идет о прокремлевских деятелях, которые манипулируют иностранной информацией и осуществляют кибератаки на Европу.
Речь идет об аналитиках, которые работают тесно с кремлевским аппаратом пропаганды и инфлюенсеров, распространяющих эту пропаганду и конспирологические теории о вторжении России в Украину, антиукраинские и антиНАТОвские нарративы.
В частности, в санкционном списке оказались:
- несколько членов прокремлевского Валдайского клуба;
- гражданин США и России Джон Дуган, который распространяет пропаганду России;
- пророссийская журналистка Диана Панченко;
- сотрудники Главного разведывательного управления России, в частности подразделения 29155;
- участники кибергруппировки Cadet Blizzard, которая атаковала страны ЕС и и союзников блока по НАТО и тому подобное.
Кроме того, санкции ввели против Международного русофильского движения, который, по информации европейцев, распространяет дестабилизирующие нарративы в мире в интересах российской власти. Также ограничения касаются 142-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, который считают причастным к недавним перебоям GPS-сигнала в ряде стран ЕС.
Стоит знать! В целом санкции ЕС против России сейчас распространяется уже более чем на 2 600 физических и юридических лиц.
Когда планируют 20-й пакет санкций против России?
В Брюсселе заговорили о следующем, 20-м списке санкций против России. Впрочем, как отмечает Politico, до рождественских праздников серьезных переговоров по новому пакету ожидать не стоит.По информации издания, активная работа над формированием очередных санкций против Москвы, вероятно, стартует уже в январе 2026 года.
Несмотря на это, еврокомиссар по вопросам санкционной политики Дэвид О'Салливан отмечает, что действующие ограничения дают результат. По его словам, они создают ощутимое давление и напряжение для российской экономики.
В ЕС также рассматривают возможность оперативно вносить в санкционные списки отдельных физических лиц и компании, не привязываясь к принятию больших пакетов. Кроме того, Брюссель усиливает работу с государствами, под чьими флагами ходят так называемые теневые нефтяные танкеры.