В 2022 году западные санкции лишили Россию запасных частей для самолетов. Поэтому, чтобы улучшить безопасность полетов, Россия обратилась в ИКАО для ослабления санкций.

Почему Россия обратилась в ИКАО?

Россия призывает Международную организацию гражданской авиации ООН (ИКАО) ослабить санкции на запасные части и пролеты воздушных судов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В 2022 году западные санкции перекрыли доступ к самолетам и запасным частям иностранного производства, что позволило российским авиакомпаниям закупать запчасти для более 700 самолетов на сложных, непрямых импортных маршрутах.

Российские власти сейчас пытаются договориться о снятии санкций, в частности в отношении запасных частей, которые, по их словам, являются критически важными для безопасности полетов.

Эти усилия России создают трудности для проведения в Монреале встречи Международной организации гражданской авиации, которая устанавливает глобальные стандарты безопасности гражданской авиации и осудила Москву за нарушение воздушного пространства Украины и двойную регистрацию самолетов.

Россия обратилась с таким запросом в ИКАО после того, как США отменили санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", которые были введены после поддержки Минском Москвы в ее вторжении в Украину.

Что известно о старении российской авиации и несчастных случаях?

Россия в значительной степени зависит от коммерческих самолетов для внутренних грузовых и пассажирских перевозок в 11 часовых поясах, но недавние инциденты свидетельствуют о том, что российский флот ухудшается, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Так в конце июля на Дальнем Востоке России разбился самолет Ан-24 советской эпохи, построенный в 1976 году, в результате чего погибли все 48 человек на борту. А несколько дней спустя российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил десятки рейсов после разрушительной кибератаки.

Незаконные принудительные меры нарушают право человека на свободу передвижения независимо от национальности и гражданства,

– говорится в одном из российских рабочих документов.

В документах также критикуется закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов летной годности для самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, и запрет на техническое обслуживание и страхование воздушных судов.

