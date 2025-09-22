У 2022 року західні санкції позбавили Росію запасних частин для літаків. Тому, що покращити безпеку польотів, Росія звернулася до ІКАО для послаблення санкцій.

Чому Росія звернулася до ІКАО?

Росія закликає Міжнародну організацію цивільної авіації ООН (ІКАО) послабити санкції на запасні частини та прольоти повітряних суден, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також У Путіна прокоментували вторгнення їхніх літаків у Балтію, зокрема Естонію

У 2022 році західні санкції перекрили доступ до літаків та запасних частин іноземного виробництва, що дозволило російським авіакомпаніям закуповувати запчастини для понад 700 літаків на складних, непрямих імпортних маршрутах.

Російська влада зараз намагається домовитися про зняття санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, за їхніми словами, є критично важливими для безпеки польотів.

Ці зусилля Росії створюють труднощі для проведення в Монреалі зустрічі Міжнародної організації цивільної авіації, яка встановлює глобальні стандарти безпеки цивільної авіації та засудила Москву за порушення повітряного простору України та подвійну реєстрацію літаків.

Росія звернулася з таким запитом до ІКАО після того, як США скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа", які були запроваджені після підтримки Мінськом Москви у її вторгненні в Україну.

Що відомо про старіння російської авіації та нещасні випадки?

Росія значною мірою залежить від комерційних літаків для внутрішніх вантажних та пасажирських перевезень у 11 часових поясах, але нещодавні інциденти свідчать про те, що російський флот погіршується, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Так наприкінці липня на Далекому Сході Росії розбився літак Ан-24 радянської епохи, побудований у 1976 році, в результаті чого загинули всі 48 людей на борту. А кілька днів потому російський національний авіаперевізник "Аерофлот" скасував десятки рейсів після руйнівної кібератаки.

Незаконні примусові заходи порушують право людини на свободу пересування незалежно від національності та громадянства,

– йдеться в одному з російських робочих документів.

У документах також критикується закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній, призупинення дії сертифікатів льотної придатності для літаків, що експлуатуються російськими авіакомпаніями, та заборона на технічне обслуговування та страхування повітряних суден.

Головні новини про санкції проти Росії