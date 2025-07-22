Более 130 судов теневого флота России попали под санкции: сколько потеряет Путин

Новые санкции ударят по энергетическому и нефтяному секторам России, а именно по судам теневого флота. В прошлом году они незаконно перевезли российской нефти на 24 миллиарда долларов.

Против кого ввели санкции?

Санкции поражают 137 целей, ограничивая доступ Путина к ключевым доходам от нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на британское правительство.

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Ограничения касаются 135 нефтяных танкеров, которые входят в состав флота, ответственного за незаконную перевозку грузов на сумму 24 миллиарда долларов с начала 2024 года.

Санкции также ужесточают ограничения вокруг тех, кто способствует незаконной теневой торговле нефтью со стороны России:

INTERSHIPPING SERVICES LLC – компания, регистрирующая эти суда под флагом Габона, позволяя Кремлю зарабатывать до 10 миллиардов долларов в год.

LITASCO MIDDLE EAST DMCC – подразделение, связано с российским нефтяным гигантом "Лукойл", который помогает транспортировать большие объемы российской нефти.

Новые санкции еще больше уничтожат теневой флот Путина и истощат российский военный фонд, лишив его критически важных нефтяных доходов,

– заявил Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Новые санкции от ЕС

К новый санкционный пакет против России попали 18 физических лиц, 41 компания и 22 российских банка. Поэтому, под санкции попали гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, "Т-Банк" и даже китайские и индийские компании.

Известно, что кроме Карен Шахназаров в санкционный список вошла замглавы минкульта оккупированного Россией Крыма, Ольга Бурова, акционерка "Фосагро", Татьяна Литвиненко, и граждане Китая, Ирана и Индии.

Кроме лиц ограничения коснулись еще и российских банков и энергетического сектора страны.

Поэтому, введены санкции в отношении "Т-Банка", "Яндекс-банка", "Ozon-банка" и других кредитных организаций.

Также, ограничения не обошли и "Сургутнефтегазбанк", НПП "Рубин", АО "Полимер" и Московского механического завода специальной техники.

А еще санкции были введены против китайских и индийских компаний.

Напомним, что недавно ЕС наконец приняли 18 пакет санкций против России, назвав его "одним из самым жестоким".