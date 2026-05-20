В Великобритании извинились за "неуклюжее" ослабление санкций против России

Недавно на фоне топливного кризиса США продлили исключение из санкций для российской нефти. Вслед на аналогичный шаг решилось еще одно государство, которое до сих пор демонстрировало лидерство по ограничениям против страны-агрессора, – Великобритания.

Что говорят в Великобритании?

В конце концов, ее министр торговли Крис Брайант назвал решение "неуклюжим" и пообещал как можно скорее отозвать лицензию на поставку сырья. Детали передает Bloomberg.

Сообщение об ослаблении санкций против России опубликовали поздно вечером во вторник, 19 мая. После огласки в СМИ чиновники были вынуждены ответить на шквал критики. В конце концов, в Великобритании извинились за такую своеобразную попытку предотвратить дефицит дизельного и авиационного топлива.

Крис Брайант, министр торговли Великобритании Мы поступили неуклюже, и это полностью моя вина, и я прошу прощения: мы произвели неправильное впечатление относительно того, что мы пытаемся сделать.

Напомним, после начала войны на Ближнем Востоке цены на топливо резко выросли – из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне одним из возможных способов сдержать подорожание рассматривают смягчение ограничений на авиатопливо, изготовленное из российской нефти, в частности в Индии и Турции. Поэтому новая лицензия частично ослабляет влияние санкций, которые ранее ввели для сокращения доходов Кремля от нефтегазового сектора.

Поскольку Евросоюз пока не планирует принимать подобные меры, решение Лондона восприняли как свидетельство разногласий между партнерами, которые обычно координируют такие свои действия.

Стоит также отметить, что ослабление санкций вызвало критику не только со стороны Украины, но и внутри самой Великобритании. Оппоненты считают, что правительство фактически поставило сдерживание роста стоимости жизни для британцев выше дальнейшего давления на российскую военную экономику.

Сейчас он решил покупать грязную российскую нефть, и эти деньги пойдут на финансирование убийства украинских солдат. Разве ему не стыдно?

– спросила лидер консерваторов Кеми Баденок в премьер-министра Кира Стармера в парламенте 20 мая.

Более того, в комментарии Bloomberg другие чиновники предположили, что такой шаг может ослабить позиции Лондона в переговорах с партнерами G7 по сохранению и усилению санкций против России.

Ранее правительство Великобритании и само критиковало США за смягчение отдельных ограничений, которые влияли на экономику страны-агрессора.

Важно! Последние новости также прокомментировал советник украинского президента Дмитрий Литвин, передает "РБК-Украина". По его словам, продолжается "очень активная коммуникация" между дипломатами и британской стороной, детали выясняют.

Чем опасно ослабление санкций?