Россию наказали за атаки: Великобритания ввела санкции против пособников Кремля

Великобритания ввела санкции против России и связанных с ней преступных сетей. Они осуществляли кибератаки, вмешивались в выборы и распространяли антиукраинскую дезинформацию по всей Европе.

Кто попал под санкции

Новые ограничения коснулись 24 физических и юридических лиц, в частности киберпреступников, действовавших через сети, связанные с российскими спецслужбами, говорится на сайте британского правительства.

Российские силовики

В санкционный список попали трое должностных лиц Главного управления Генерального штаба ВС за их роль в руководстве кибератаками России:

Вячеслав Стафеев;

Иван Сенин;

и Иван Касьяненко.

В частности, как говорится в заявлении правительства, киберподразделение ГРУ "Подразделение 29155" якобы сотрудничало с киберпреступниками, чтобы вербовать хакеров и киберспециалистов.

Также Лондон совместно со странами ЕС официально возложил на Центр 16 ФСБ России ответственность за кибератаку на энергосеть Польши в конце 2025 года. Тогда злоумышленники едва не оставили 500 тысяч человек без электроэнергии в разгар зимы.

Санкции против Lumma Stealer

Великобритания также объявила санкции против лиц, стоящих за вредоносной программой Lumma Stealer. С ее помощью киберпреступники массово взламывают электронные устройства и похищают конфиденциальную информацию.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), только за последние полгода в стране не менее 2 100 человек и компаний стали жертвами Lumma Stealer.

Проект "Рыбар"

Новые ограничения также касаются 10 лиц, связанных с компанией Rybar LLC, в частности директоров, топ-менеджеров и разработчиков контента.

По данным британских властей, эту медиакомпанию финансирует российское государство, а занимается она распространением фейков об Украине, а также вмешательством в выборы в Европарламент, в Молдове и Армении.

Лондон подчеркнул, что будет и впредь блокировать деятельность лиц и компаний, работающих в интересах Кремля.

Эти санкции наносят удар по самому ядру киберпреступных сетей, поддерживающих агрессию российского государства. Вместе с нашими партнерами Великобритания и впредь будет разоблачать такое поведение, укреплять собственную устойчивость и реагировать на гибридные угрозы со стороны России. Это не заставит нас отказаться от поддержки Украины,

– подчеркнула министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер.

Поэтому Великобритания продолжает последовательно оказывать давление на Москву, введя санкции уже против более чем 3 400 лиц и организаций, поддерживающих военную машину Путина.

В частности, только в июне Лондон ввел более 70 новых санкций против "теневого флота" России, цепочек поставок для ВПК оккупантов и финансовых сетей, которые помогают ей обходить международные санкции.