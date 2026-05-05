"Пушечное мясо" для фронта: Британия ударила по схемам Кремля с мигрантами

Великобритания во вторник, 5 мая, объявила о новых санкциях против организаций и лиц, которые используют уязвимых мигрантов для участия в войне России против Украины. Также ограничения касаются компаний, поставляющих продукцию для российских заводов по производству дронов.

Какие новые санкции ввела Великобритания?

Новый пакет британских санкций охватил 35 физических и юридических лиц, которые, в частности, причастны к сетям торговли людьми, говорится в официальном заявлении правительства.

По данным Лондона, эти подсанкционные сети обманчивыми методами вербовали иностранцев по всему миру, которые искали лучшей жизни, а затем или отправляли их на фронт как "пушечное мясо".

Часть из завербованных мигрантов также привлекали к работе на военных заводах России. В частности, речь идет о программе "Алабуга Старт": она связана с производством дронов на предприятии, которое уже находится под британскими санкциями.

Министр по делам санкций Великобритании Стивен Доути назвал эксплуатацию уязвимых людей для поддержки незаконной войны России против Украины "варварской практикой".

Эти санкции разоблачают и разрушают деятельность тех, кто использует мигрантов как пушечное мясо и поставляет заводам Путина незаконные компоненты для дронов, которыми атакуют мирных жителей и критическую инфраструктуру,

– заявил Доути.

Санкции, например, ввели против Павла Никитина. Его компания разрабатывает российский дрон VT-40. Это дешевый ударный беспилотник, который Россия активно использует во время атак на Украину.

Также ограничения коснулись трех человек, связанных с Россией, которые вербовали людей для участия в войне на стороне России.

Среди них – Полина Азарных, которая помогала перевозить людей из Египта, Нигерии, Ирака, Сирии, Йемена и других для службы в российской армии. Затем их с минимальной подготовкой и в тяжелых условиях отправляли на передовую.

В Лондоне отметили, что непоколебимо поддерживать Украину и в дальнейшем и продолжать вводить санкции против России.

Великобритания продолжает возглавлять международные усилия по срыву работы российской военной машины, усиливая давление на ее экономику и противодействуя гибридным угрозам. Мы стоим бок о бок с Украиной на защите европейской безопасности и наших общих ценностей,

– подчеркнул министр Стивен Доути.

Обратите внимание! В "черный список" Британии также попали физические лица и компании из третьих стран, в частности Таиланда и Китая. Их обвиняют в поставках России компонентов для дронов и других критически важных военных товаров.

Какие еще санкции ввела Великобритания?

В четвертую годовщину полномасштабной войны России против Украины правительство Великобритании объявило об одном из крупнейших за весь период пакет санкций против Москвы.

Ограничения направили на главные источники доходов Москвы и структуры, которые помогают финансировать войну.

Под санкции попала, в частности, российская компания "Транснефть", через которую проходит более 80% экспорта российской нефти.

Также под удар попала сеть трейдеров российской нефти – санкции ввели против 175 компаний , связанных с группой 2Rivers, что является одним из крупнейших операторов "теневого флота".

Отдельно в список включили 48 танкеров, которые перевозили российскую нефть в обход санкций.

Кроме этого, ограничения затронули 49 компаний и физических лиц, связанных с поставками товаров и технологий для российского ВПК, в частности компонентов для дронов.

Важно! Всего с 2022 года Британия уже ввела ограничения более чем против 3 тысяч человек, компаний и судов, которые помогают России вести войну и зарабатывать.

Что еще известно о санкциях Британии?

В Великобритании недавно Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI), работающее в структуре Минфина, оштрафовало Банк Шотландии за нарушение санкционных требований. Сумма штрафа составила 160 тысяч фунтов стерлингов, или более 218 тысяч долларов.

Параллельно британские регуляторы применили санкционные меры и к европейскому подразделению Apple. Компания Apple Distribution International, которая отвечает за продажу продукции в Европе и на Ближнем Востоке, получила штраф в размере 390 тысяч фунтов стерлингов.

Причиной стало то, что в 2022 году компания осуществляла платежи российской компании Okko, что и привлекло внимание OFSI. Британские власти таким образом демонстрируют готовность наказывать не только российские структуры, но и международные компании, которые нарушают санкционные правила.