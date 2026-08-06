Под ударом не только банки: Великобритания объявила о новых санкциях против России
Великобритания ввела новые санкции против России, включив в список 12 компаний, одного физического лица и шесть судов. Основной удар нацелен на финансовую систему, промышленные компании и транспортировку газа, чтобы затруднить поступление средств в Москву.
Санкции против российских банков
Министерство иностранных дел Великобритании в четверг, 6 августа, опубликовало обновленный перечень ограничений в отношении России.
Под санкции Лондона попали семь банков за поддержку российской финансовой системы, имеющей стратегическое значение для страны.
В "черном списке" Лондона отныне:
- Ozon Bank;
- "Росексимбанк";
- "Центр-Инвест";
- "Реалист Банк";
- "Ставр";
- "ТелеПорт Банк";
- и "Оней Банк".
Всем этим банкам запрещено поддерживать банковские отношения с британскими финансовыми учреждениями, а также осуществлять платежи через них.
Санкции против российских компаний
Под санкции попали также несколько предприятий, которые, по оценке британских властей, поддерживают российскую экономику и военный потенциал:
- Northern Engineering LLC – работает в энергетическом секторе России, который признан стратегическим для Кремля;
- "Металкомплект", "Ником", "Промсиз" и "Технолюкс" – поставляют товары и технологии, которые могут использоваться для поддержки российской военной машины.
Санкции ввели и против Александра Жданова, владельца компании Siltron. В Лондоне считают, что он помогает правительству России благодаря своей деятельности в важной химической отрасли.
Санкции против "теневого флота"
Новые британские ограничения коснулись также шести судов "теневого флота", которые используются для перевозки российского сжиженного газа (СПГ), в частности танкера Arctic Express.
Кроме того, санкции были введены в отношении индийской компании Frion Ship Management LLP, которая, по данным Великобритании, способствовала передаче танкера Arctic Express под контроль Москвы.
Также в списке находятся танкеры:
- Perseas;
- Torvian;
- Asteras;
- Visund;
- и Zenturo.
По оценке Лондона, эти суда и компании помогали России получать доходы от экспорта энергоносителей и тем самым поддерживали войну против Украины.
Напомним, с начала полномасштабной войны в 2022 году Великобритания уже ввела санкции против более чем 3 200 физических лиц, компаний и судов России. Значительная часть этих ограничений направлена на сокращение доходов Кремля от экспорта нефти и газа.