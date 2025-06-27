Украина будет синхронизировать санкции с международными партнерами: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения СНБО по синхронизации санкционного давления на Россию со стороны Украины и ее международных партнеров. Глава государства объяснил, для чего принял такое решение.

В частности, он заявил, что страна-агрессор должна чувствовать болезненные последствия от того, что блокирует все дипломатические усилия и мирные предложения, а также затягивает войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента и Владимира Зеленского.

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Что известно о синхронизации санкций с международными партнерами

В указе говорится, что в соответствии со статьей 107 Конституции Украины президент постановляет ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников "Группы семи" на Россию и связанных с ней субъектов.

Заметим, что решением от 27 июня СНБО постановил, что санкции, утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее чем на 15 день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств.

Кроме этого, Кабмину и СБУ вместе с Нацбанком было поручено обеспечить полное внедрение в юрисдикции Украины санкций, утвержденных международными партнерами.

Также Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки вместе с Офисом генпрокурора было поручено обеспечить синхронизацию с Евросоюзом, Соединенными Штатами и другими государствами санкций, примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией России.

Это делается для того, чтобы достичь "максимально жестких последствий для России за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну и дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора".

Президент отмечает, что Украина максимально мобилизует санкционное давление на Россию ради завершения войны и реального мира.

Должны имплементировать санкционные пакеты партнеров в нашей юрисдикции, а также реализовать украинские санкционные решения в ключевых мировых юрисдикциях. Синхронизация санкций должна быть обеспечена,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что решение СНБО устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов Украины и поручает активизировать все украинское дипломатическое направление.

Отметим, что ранее Зеленский назвал два шага, которые могут заставить Россию завершить войну. В частности, он призвал международное сообщество к полной политической и экономической изоляции страны-агрессора.