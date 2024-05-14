Венгрия снова против: страна не поддержала санкции против российского газа

Венгрия не поддержала новые санкции ЕС в отношении российского газа. В Politico написали, что "усилия ЕС разбиваются из-за знакомого противника санкций – Венгрии".

Венгрия не поддержала санкции против России

Во время первых бесед с послами Венгрия выразила серьезные сомнения относительно новых санкций против России. Несмотря на это она отказалась прямо выступить против них.

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Главный посланник Венгрии заявил, что Будапешт будет блокировать все санкции, которые будут повышать цену энергоносителей в Европе.

Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС,

– сказал представитель Венгрии.

Если эти санкции введут, то страны ЕС не смогут реэкспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ). Это может лишить Россию значительной прибыли. Однако эти меры не остановят закупки ЕС российского газа и не нанесут прямого удара по деловым интересам Венгрии.

Будапешт сильно зависит от российского экспорта и постоянно выступает против дополнительных энергетических санкций против Москвы. Эти санкции требуют единодушного одобрения всех 27 стран – членов Европейского Союза.

Больше технологической информации об этих санкциях запрашивали также следующие страны: