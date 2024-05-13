Газпром вытеснили с европейского рынка

Из-за российского вторжения в Украину цены на энергоносители резко выросли, а норвежская Equinor заменила "Газпром".

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Сейчас Норвегия транспортирует 30% от всего импортируемого газа в ЕС – это на 5% меньше чем поставлял "Газпром" в свое время. То есть более 109 миллиардов кубометров природного газа экспортировалось Норвегией в прошлом году – из них примерно две трети проданы компанией Equinor.

В свете недавнего всплеска популярности компании, существуют беспокойство относительно потенциальных рисков, которым могут подвергать свои страны европейские лидеры, находясь в чрезмерной зависимости от единственного поставщика. Тем не менее, Норвегия рассматривается как надежный торговый партнер с проверенной репутацией стабильных поставок ресурсов в Европу.

В ответ на недавнее сокращение экспорта российского газа в Норвегии сначала возникло возмущение из-за высоких цен на газ по сравнению с Россией. Критики утверждали, что Норвегия получает выгоду за счет Европы. Однако, когда правительства начали принимать новые рыночные условия, недовольство утихло.

Напомним! Экспорт норвежского газа достиг рекордного уровня – 1,4 триллиона крон или 130 миллиардов долларов в 2022 году.

Важным событием прошлого лета стало увеличение присутствия Equinor в Европе, когда компания объявила о продлении технического обслуживания своих основных газовых объектов. Это заявление привело к стремительному росту цен на газ почти на 20%.

В последнее время любая потенциальная угроза поставкам топлива вызывает беспокойство на рынке. Это может привести к нежелательным последствиям, таких как постоянные колебания цен на рынке природного газа. Соответственно промышленные компании могут ограничить использование топлива, а счета домохозяйств, вероятно, вырастут.