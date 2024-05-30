Макрон добился отмены санкций против титана из России: для чего ему это нужно

Правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать титан из России в производстве самолетов. Отмена санкций вызвала политический спор относительно санкционной политики против России.

Как Макрон прилагал усилия

Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций, касающихся российского титана. Источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что он приложил к этому "значительные усилия".

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Airbus неоднократно заявляла, что экспорт титана приносит лишь ограниченные доходы российскому бюджету, но его ограничение серьезно ударит по западным авиастроителям.

Много сообщений было передано на всех уровнях,

– добавил источник, имея в виду широкое дипломатическое и промышленное давление.

По информации Investigate Europe, с марта 2022 по март 2023 года Airbus импортировала из России титан на сумму почти 23 миллиона долларов, что в четыре раза превышает показатель предыдущего периода.

Что известно об Airbus? Airbus является значимой европейской корпорацией в области авиации и космической техники. Основанная в 1970 году, она стала одним из ведущих мировых производителей самолетов и космических продуктов. Ее штаб-квартира находится в Тулузе, Франция. Кроме того, Airbus имеет различные заводы и производственные площадки, расположенные в разных странах.

Зависимость от российского титана

Дело в том, что российская компания "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим производителем титана аэрокосмического класса. Благодаря своей прочности и легкому весу, этот титан идеально подходит для компонентов, испытывающих значительные нагрузки, таких как детали двигателей и шасси для больших самолетов.

Проблема в том, что на строительство нового титанового завода тратятся годы, а на сертификацию может уйти год или два,

– сказал Кевин Майклс, управляющий директор AeroDynamic Advisory.

В то же время снятие санкций может обострить еще одну проблему для аэрокосмических компаний: жалобы на санкции подчеркивают их зависимость от стран-экспортеров стратегических материалов, которые могут использовать эту зависимость для контрмер против Запада.

Санкции Канады также могли нанести ущерб конкуренту Airbus – компании Boeing (BA.N), но американский авиастроитель был спасен от перебоев благодаря отдельному исключению, предоставленному французскому поставщику оборудования Safran (SAF.PA).