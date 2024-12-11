США могут ужесточить санкции против России перед инаугурацией Трампа

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций против российской нефти. Это может произойти еще до инаугурации Трампа.

Будут ли новые санкции

Ограничения могут коснуться отдельных типов экспорта нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ранее Байден воздерживался от таких мер из-за опасений относительно повышения цен на топливо в США.

Однако снижение цен на нефть и вероятность действий Трампа, который будет настаивать на переговорах Украины с Россией, теперь заставляют администрацию рассмотреть более жесткий подход.

Заметьте! США могут ввести санкции против теневого флота России уже в ближайшие недели. Один из вариантов предусматривает ограничения, подобные санкциям против иранской нефти, когда наказываются покупатели. Однако такой подход рискованный из-за зависимости основных потребителей российской нефти – Китая и Индии.

Позиция Трампа по войне в Украине

Ранее 24 Канал сообщал, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну между Украиной и Россией за сутки после своей победы, назначив спецпредставителем Кита Келлога.

Конгрессмен Дон Бейкон отметил, что независимость Украины является ключевой для национальной безопасности США, и поддержка необходима для противодействия агрессии России.

Заметьте! Трамп обещал усилить военную помощь Украине, чтобы заставить Путина заключить мирное соглашение, и, по словам Бейкона, Келлог является надежным лидером для решения этой задачи.

Конгрессмен Дон Бейкон заявил, что все россияне, действуя от имени Путина, причастны к военным преступлениям против украинцев. Он отметил необходимость предоставить Украине больше высокотехнологичного оружия, ввести строгие санкции против российской экономики, конфисковать активы России за рубежом и остановить экспорт энергоносителей.