Конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бейкон в эфире 24 Канала отметил то, что дабы Украина оставалась независимой – в интересах национальной безопасности США. Поэтому, по его словам, Соединенные Штаты должны противостоять "хулиганской России, которая вторглась к невинному соседу".

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Как надо давить на Россию, чтобы сломать волю Путина

Бейкон напомнил, что Трамп озвучил, что если Путин не согласится прекратить боевые действия, то он пришлет в Украину гораздо больше оружия, чем было предоставлено ей ранее. Таким образом он дает понять главе Кремля, что ему нужно заключить мирное соглашение, иначе ситуация для него ухудшится.

"О Келлоге могу сказать только положительно, он один из лучших лидеров, которого можно было назначить на должность спецпредставителя в этой ситуации. Это дает уверенность в том, что Трамп искренне хочет помочь Украине. Я всегда хотел, чтобы он был более четким и имел ясную позицию относительно виновных в этой войне. Виноват в ней Путин", – отметил Бейкон.

Конгрессмен-республиканец отметил, что сегодня все россияне от имени Путина совершают военные преступления против украинцев. В этой ситуации США играют ведущую роль, чтобы помочь Украине победить.

"У Путина есть своя воля и нам придется сломать ее, предоставив Украине высокотехнологичное оружие в большом количестве. Следует также накладывать санкции на российскую экономику, конфисковывать активы России, которые есть в США и Европе, необходимо остановить экспорт энергоносителей. Все это стоит делать прямо сейчас", – считает Бейкон.

По его словам, США, дабы действовать решительно, не должны ждать, пока президент Трамп придет к власти (инаугурация должна состояться 20 января 2025 года). Действующий лидер США Байден, по мнению Бейкона, сделал довольно мало и слишком поздно в этой борьбе, что привело к тупику в войне и тому, что очень много украинцев погибли.

К кому в первую очередь будет прислушиваться Трамп

Трамп, как объяснил Бейкон, в значительной степени будет контролировать внешнюю политику, но Конгресс США играет свою определенную роль в этом. Ведь предусмотрена процедура голосования. Если президент не будет иметь поддержки со стороны Конгресса по ряду решений, то он, со слов Бейкона, изменит позицию.

Генерал Келлог – главный человек, к которому будет прислушиваться Трамп. Это положительный знак, он опытный, поддерживает украинскую позицию. Путин плохой актер и в США есть человек, который поможет с переговорами,

– подытожил Бейкон.

Напомним, недавно 47-й президент США Трамп назначил спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога. В СМИ были обнародованы некоторые пункты его "мирного плана". В частности предлагается отсрочить вопрос членства Украины в НАТО и начать давить на Украину и Россию, чтобы ее представители сели за стол переговоров.