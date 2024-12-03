Об этом в эфире 24 Канала отметила политолог-американист Александра Филипенко, добавив, что, оценивая команду Трампа, можно сказать, что там собрались люди, которые прекрасно разбираются во внутренней политике, но не так досконально на внешней.

Смотрите также Какие сценарии давления на Россию и Украину может рассматривать новый спецпредставитель США

Келлог – вашингтонский инсайдер

Политолог-американист назвала Кита Келлога вашингтонским инсайдером. По ее словам, он хорошо знает, как работают внутренние механизмы и как выстраивать отношения с союзниками и противниками США.

"Он не случайный на этой должности. Он абсолютно отражает взгляд команды Трампа относительно того, что надо подводить ситуацию к завершению войны в Европе и на Ближнем Востоке. Наличие спецпредставителя – это сигнал того, что Трамп готов к серьезным переговорам и договоренностям", – считает Филипенко.

Эксперт напомнила, что на днях появилось интервью Кита Келлога на CNN, затем ответ Зеленского на Sky News, впоследствии публикация Трампа в соцсети – это, по ее мнению, определенные фрагменты одного пазла, которые постепенно складываются.

Детали "мирного плана"

Наметки "мирного плана" от Трампа, со слов Филипенко, стали известны еще до назначения Кита Келлога спецпредставителем США по вопросам Украины. Ранее детали этого плана стали известны от Джей Ди Венса, когда тот был кандидатом в вице-президенты.

"Частично подтверждается то, что было представлено в том плане, а именно: постепенное вступление в НАТО, демилитаризованная зона по линии боевого соприкосновения, предоставление дополнительного оружия Украине. Но то, чего мы не знали и не представляли в этом плане – это частичное снятие санкций с России. Это то, что мы увидели сейчас в плане Кита Келлога", – рассказала Филипенко.

Политолог-американист отметила, что Кит Келлог знает, как вести переговоры и он очевидно работает синхронно с будущим госсекретарем США Марко Рубио и действующим советником по нацбезопасности Майклом Уолцом.

Эксперт отметила особенности, которые касаются утверждения новой команды Трампа. Филипенко объяснила, что министров необходимо утверждать через Сенат и они должны пройти через процедуру голосования в Конгрессе, поэтому официально еще рано утверждать, что Рубио – госсекретарь США.

Однако кандидатуры спецпредставителя Келлога и советника по нацбезопасности Волца утверждать не надо. Это те люди, которые очевидно будут рядом с Трампом и уже сейчас работают с действующей администрацией Белого дома.