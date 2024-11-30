Вероятнее всего, говорится именно о давлении, которое будет осуществляться как на Киев, так и на Москву. Политтехнолог Борис Тизенгаузен привел 24 Каналу вероятный сценарий, по которому могут состояться переговоры. Он считает его циничным.

Интересно Команда Трампа рассматривает 2 плана завершения войны в Украине: почему же молчит сам Трамп

Какие методы давления может рассматривать новый спецпредставитель США

По мнению Тизенгаузена, в команде Дональда Трампа нет ни одного человека, который будет бороться за Украину до конца. Вряд ли услышим "окажем помощи столько, сколько необходимо". Хотя и в администрации Джо Байдена таких не было. Разве публично о таком заявляли, но на том все и завершалось.

От нового спецпредставителя США по делам Украины Кита Келлога стоит ожидать то же, что хочет Трамп – быстрое окончание войны. Это может произойти по следующему сценарию:

остановка боевых действий на позициях, которые будут;

подписание договора о прекращении огня;

территории, которые оккупировала Россия, не признают российскими, статус решится отдельно.

Если же Россия не захочет этого придерживаться, в команде Трампа могут сказать, мол, "у Путина остается все меньше денег на войну, дадим Украине оружие, пусть покажет, что мы не шутим".

Смотрите также Большая китайская игра: почему Трамп стремится встретиться с Ким Чен Ыном

Если же Украина не захочет пойти на эти условия, США могут остановить помощь. Европа физически не сможет ее заместить, к тому же сама уменьшает количество военной помощи. Тогда Киев будет вынужден обратиться к Вашингтону, но Россия оккупирует еще больше украинских территорий.

И для одной стороны, и для другой стороны затягивать и не соглашаться не переговоры равносильно потере переговорной позиции. Цинично? Очень цинично. Многие спросят, мол, "нас кинули? А за что мы воюем?" Отвечу прямо: воюем за то, что эта "моль" не стоит в Запорожье, Харькове, Днепре, и уже оттуда не диктует условий,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

В то же время политолог Игорь Чаленко считает, что "мирный план" Келлога для завершения войны между Россией и Украиной может привести к давлению только на одну из сторон. Сейчас между Украиной и Россией нет взаимопонимания в ключевых вещах.