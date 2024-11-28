Последний пункт является очень важным и подчеркивает суть "мирного плана" Келлогга по завершению войны в Украине. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что есть спецпосланник имеет несколько положительных факторов.

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Чего ждать от спецпосланника в вопросах Украины и России

Политолог отметил, что сам Трамп никогда не дает конкретики относительно того, когда начнутся переговоры между Украиной и Россией, каким образом и на каких условиях они будут происходить. По кадровым инициативам, важно, чтобы о них говорил именно будущий президент США.

Эта кандидатура, на мой взгляд, достаточно профессиональная, это человек, который разбирается в вопросах национальной безопасности,

– подчеркнул Фесенко.

Традиционно, Келлогг проявляет принцип преданности Трампу, что есть на первом месте в его назначениях, ведь все ключевые решения будет принимать именно будущий президент. Его люди на должностях могут предлагать те или иные решения, но окончательное решение все равно будет за ним.

Именно поэтому Владимир Зеленский будет ориентироваться именно на общение с Трампом, а не на его советников и людей из близкого окружения.

Пока кандидатура выглядит компетентно. Однако не будем спешить с выводами, будем смотреть на конкретные действия и заявления этого человека,

– отметил политолог.

Согласно "мирному плану" Келлогга, Трамп может прекратить предоставление военной помощи Украине, если она не согласится на мирные переговоры, если же Россия откажется от переговоров, США усилит поддержку нашей страны. Сами же переговоры должны привести к фактическому замораживанию линии фронта.

По словам Фесенко, Кэллог продолжает продвигать идею Трампа относительно прекращения боевых действий по линии фронта. Однако сейчас существует большая проблема – отсутствие стабильной линии фронта.

Россия пытается наступать, она давит. Вероятно, что идея о просто прекращении огня будет базовой. Однако сначала надо остановить Путина, именно здесь нужен мир через силу. "Мирный план" Келлогга не является сенсационным, эта идея уже тянется с мая этого года,

– подчеркнул он.

Украина не будет отрицать саму идею переговоров. По мнению политолога, договориться о прекращении боевых действий будет возможно. Однако наша страна не будет соглашаться на признание оккупированных территорий российскими, это принципиальная позиция.

На нас давить нет смысла, мы готовы. Однако готова ли к таким переговорам на таких условиях Россия? Поэтому слова, что в таком случае США усилит нашу поддержку – это положительная новость,

– подчеркнул Фесенко.

Он добавил, что еще одним положительным моментом является то, что команда Трампа никак не отреагировала и не отрицала разрешение администрации Джо Байдена по ударам вглубь России. Именно это является инструментом для мира через давление на страну-агрессора, который может в будущем использовать и Трамп.