Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр восточноевропейских исследований (OSW Centre for Eastern Studies).

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Каким образом Кит Кэллог хочет закончить российско-украинскую войну

Так, в октябре 2024 года Центр опубликовал резюме плана администрации Дональда Трампа по войне против Украины. Речь идет о мирных инициативах, что предлагает спецпосланник Кит Келлог.

Прекращение изоляции России

Прежде всего, Келлог предлагает прекратить изоляцию России. Зато спецпосланник Трампа хочет установить дипломатические отношения с Москвой и прекратить демонизацию Путина.

Мирные переговоры

Во-вторых, Кит Келлог хочет оказать давление как на Москву, так и на Киев, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры.

Стимулы для России

В администрации Трампа предлагают отложить вопрос членства Украины в НАТО на 10 лет. В то же время России позволят сохранить оккупированные территории. Постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США допускается при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины

Поддержка Украины

Продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности. Украине не нужно официально признавать контроль России, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой

Давление на Киев

Кит Келлог потенциально может прекратить военную помощь США, если Украина откажется от мирных переговоров.

К слову, недавно Владимир Зеленский заявил, что Трамп изучает украинский План победы. Президент заверил, что капитуляции Украины не будет и в США это понимают.