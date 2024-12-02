Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр східноєвропейських досліджень (OSW Centre for Eastern Studies).

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Яким чином Кіт Келлог хоче закінчити російсько-українську війну

Так, у жовтні 2024 року Центр опублікував резюме плану адміністрації Дональда Трампа щодо війни проти України. Йдеться про мирні ініціативи, що пропонує спецпосланець Кіт Келлог.

Припинення ізоляції Росії

Перш за все, Келлог пропонує припинити ізоляцію Росії. Натомість спецпосланець Трампа хоче встановити дипломатичні відносини з Москвою і припинити демонізацію Путіна.

Мирні переговори

По-друге, Кіт Келлог хоче чинити тиск як на Москву, так і на Київ, аби вони домовилися про припинення вогню і почали переговори.

Стимули для Росії

В адміністрації Трампа пропонують відкласти питання членства України у НАТО на 10 років. Водночас Росії дозволять зберегти окуповані території. Поступове скасування санкцій та нормалізація відносин із США допускається за умови укладання мирних угод, прийнятних для України

Підтримка України

Продовження військової допомоги та двосторонніх гарантій безпеки. Україні не потрібно офіційно визнавати контроль Росії, але вона повинна утриматися від зміни статус-кво силою

Тиск на Київ

Кіт Келлог потенційно може припинити військову допомогу США, якщо Україна відмовиться від мирних переговорів.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Трамп вивчає український План перемоги. Президент запевнив, що капітуляції України не буде і у США це розуміють.