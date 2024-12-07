Владимир Путин своими действиями показал, что не является сильным, чего Трамп очень не любит. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что украинская дипломатия же пытается максимально работать с новой администрацией будущего президента.

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Почему выжидает новый президент США

По словам политического эксперта, россияне имеют две разные риторики: одна направленная конкретно на Трампа, что, якобы, они готовы общаться и дружить, другая на ЕС и Украину, которых Россия пытается запугать угрозами, например, о ядерном оружии.

Россияне не понимают, что эту информацию могут передать и Трампу, его аналитики это прочитают и сделают определенные выводы. Россия имеет эту риторику именно сейчас, ведь не знает, какой будет ответ у Трампа, когда он станет президентом,

– пояснил Городницкий.

Будущий президент США сейчас собирает всю информацию о войне: следит за риторикой страны-агрессора, анализирует предложения от Украины, но не дает ни одного фидбека. Поэтому ни наша страна, ни враг, не знаем, что можно ожидать в течение этого месяца.

Украине сейчас нужно лоббировать свои интересы. Для примера, украинская делегация, в частности Андрей Ермак, посетила США для встречи с администрацией Трампа. Украинские политические и общественные деятели также работают в США для того, чтобы убедить команду будущего президента США в будущем предоставить Украине помощь.

Интересно! Политтехнолог Михаил Шейтельман высказал мнение о том, что россияне определенным образом "помогают" украинской дипломатии показать, что они не готовы к любым переговорам. Так, российский олигарх Малофеев заявил, что Путин не согласится на мирное предложение Трампа, на что спецпосланник в вопросах Украины и страны-агрессора Кит Келлог резко отреагировал.

Россияне же в США и Европе создают картинку, будто, они миротворцы и очень мощные, финансируя все, что только можно.

Однако Трамп теперь увидел, что Путин не такой сильный и крутой, как думал раньше, им можно манипулировать. Путин показал слабость, а Трамп не любит слабых,

– подчеркнул политический эксперт.