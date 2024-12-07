Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW). Несмотря на заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о стремлении к "нормальным" отношениям с США, Россия не собирается уступать ни одно из своих требований.

Читайте также Бред сивой кобылы: какие главные заявления Лаврова в интервью Карлсону

России стремится контролировать внешнюю политику США

Лавров повторил риторику Владимира Путина, выступая за перезагрузку отношений между Москвой и Вашингтоном на условиях Кремля.

Он также отметил отсутствие намерения вести переговоры, не отвечающие интересам России, и ложно заявил, что Россия хочет завершить войну в Украине в соответствии с Уставом ООН.

Хотя сам Кремль продолжает нарушать международные нормы. ISW подчеркивает, что такие заявления являются частью усилий Кремля заставить США действовать в его интересах, не идя на уступки.

К слову, Сергей Лавров и Энтони Блинкен вступили в спор по Украине на встрече ОБСЕ. Там Лавров обвинил Запад в угрозе эскалации, а Блинкен возложил ответственность на Россию.