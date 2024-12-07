Конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Дон Бейкон в етері 24 Каналу зазначив, що те, аби Україна залишалася незалежною – в інтересах національної безпеки США. Тому, з його слів, Сполучені Штати мають протистояти "хуліганській Росії, яка вдерлася до невинного сусіда".

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Як треба тиснути на Росію, аби зламати волю Путіна

Бейкон нагадав, що Трамп озвучив, що якщо Путін не погодиться припинити бойові дії, то він надішле в Україну набагато більше зброї, ніж було надано їй раніше. Таким чином він дає зрозуміти очільнику Кремля, що йому потрібно укласти мирну угоду, інакше ситуація для нього погіршиться.

"Про Келлога можу сказати тільки позитивно, він один з найкращих лідерів, якого можна було призначити на посаду спецпредставника в цій ситуації. Це дає впевненість у тому, що Трамп щиро хоче допомогти Україні. Я завжди хотів, аби він був чіткішим і мав ясну позицію щодо винних у цій війні. Винний в ній Путін", – зазначив Бейкон.

Конгресмен-республіканець наголосив, що сьогодні всі росіяни від імені Путіна вчиняють воєнні злочини проти українців. В цій ситуації США відіграють провідну роль, щоб допомогти Україні перемогти.

"У Путіна є своя воля і нам доведеться зламати її, надавши Україні високотехнологічну зброю у великій кількості. Слід також накладати санкції на російську економіку, конфісковувати активи Росії, які є в США та Європі, необхідно зупинити експорт енергоносіїв. Все це варто робити прямо зараз", – вважає Бейкон.

З його слів, США, аби діяти рішуче, не повинні чекати, поки президент Трамп прийде до влади (інавгурація має відбутися 20 січня 2025 року). Чинний ліде США Байден, на думку Бейкона, зробив доволі мало і занадто пізно в цій боротьбі, що спричинило глухий кут у війні та призвело до того, що дуже багато українців загинули.

До кого першочергово дослухатиметься Трамп

Трамп, як пояснив Бейкон, значною мірою контролюватиме зовнішню політику, але Конгрес США відіграє свою певну роль в цьому. Адже передбачена процедура голосування. Якщо президент не матиме підтримки з боку Конгресу з низки рішень, то він, зі слів Бейкона, змінить позицію.

Генерал Келлог – головна людина, до якої буде дослухатись Трамп. Це позитивний знак, він досвідчений, підтримує українську позицію. Путін поганий актор і в США є людина, яка допоможе з переговорами,

– підсумував Бейкон.

Нагадаємо, нещодавно 47-й президент США Трамп призначив спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога. В ЗМІ були оприлюднені деякі пункти його "мирного плану". Зокрема пропонується відтермінувати питання членства України у НАТО і почати тиснути на Україну та Росію, аби її представники сіли за стіл переговорів.