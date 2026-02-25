Контроль за санкциями: Ирландия готовит спецзакон против "теневого флота" России
- Ирландия планирует принять закон, позволяющий Силам обороны высаживаться на российские теневые суда в своих водах.
- Новый закон должен вступить в силу до лета, чтобы усилить контроль над судами, которые обходят санкции против России и могут использоваться для шпионажа.
Ирландия планирует срочно усилить борьбу с "теневыми" танкерами России, которые обходят западные санкции. Правительство готовит специальный закон, который расширит полномочия ирландских военных.
Как усилят борьбу с "теневым флотом"?
Новый закон позволит Силам обороны страны высаживаться на суда "теневого флота" России, которые проходят через ирландские территориальные воды, пишет Irish Examiner.
По словам источников, Кабмин может рассмотреть эту инициативу в марте. Далее все будет решать парламент.
Если ирландские законодатели одобрят законопроект, то усиленный контроль над танкерами в водах Ирландии вступит в силу еще до лета.
Эти положения обеспечат Силы обороны собственными крайними полномочиями и позволят им действовать односторонне в морских операциях,
– говорят источники.
Таким образом, ирландские военные смогут действовать быстро в противодействии обхода санкций "теневыми" танкерами, не завися от других ведомств:
- ни от таможни;
- ни от полиции;
- ни от береговой охраны.
Такой шаг в правительстве Ирландии объясняют растущим беспокойством относительно "теневого флота" России. В Национальной стратегии морской безопасности страны отмечается, что эти танкеры Москва обычно использует не только для обхода санкций и перевозки нефти, но и для "шпионажа и саботажа" путем запуска с них дронов.
Какие меры планируют другие страны?
Похожие меры о "теневом флоте" России рассматривают в Лондоне. По данным The Times, британское правительство якобы уже определило правовые основания для операций своих военных на подсанкционных танкерах:
- Планируют привлечь спецназ к штурму "теневых" танкеров Кремля;
- По замыслу, элитные подразделения британских военных должны были бы высаживаться на корабли с вертолетов и захватывать их экипажи.
Более того, в Великобритании даже рассматривают возможность конфискации нефти из задержанных судов в пользу Украины.
Это имело бы двойной эффект для российской военной машины - мы не только лишали бы ее незаконных доходов от войны, но и находили бы способ помочь финансировать украинское сопротивление,
– отметили источники в правительстве.
Как санкции действуют против "теневого флота"?
Российский так называемый теневой флот ежесуточно транспортирует примерно 5 миллионов баррелей нефти. Это около 11% всего мирового морского объема перевозок нефтепродуктов.
Введенные санкции снизили эффективность работы таких танкеров на 30 – 70%. Кроме того, с января 2026 года Евросоюз полностью запретил импорт продукции, изготовленной из российской нефти. В то же время суда теневого флота и в дальнейшем пытаются обходить ограничения.
В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против 91 морского судна, связанного с российским теневым флотом.
Эти корабли использовались для перевозки российской нефти и нефтепродуктов из портов РФ в третьи страны с обходом санкций, введенных ЕС, странами G7 и другими государствами.