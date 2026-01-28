США хотят отменить часть санкций против венесуэльской нефти, – Reuters
- США планируют отменить часть санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, разрабатывая общую лицензию для ускорения процесса.
- Приоритет в лицензиях могут предоставить американским компаниям, что соответствует политике приоритета для бизнеса США.
США готовятся отменить часть санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Сейчас американские чиновники работают над общей лицензией, которая позволит снять ограничения уже в ближайшее время.
Почему США отменяют санкции?
Таким образом, США откажутся от своего предыдущего плана выдавать индивидуальные разрешения нефтяным компаниям, которые хотят вести бизнес в Венесуэле, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В начале января в Вашингтоне заявили, что ослабят санкции против энергетической отрасли Венесуэлы. Это должно было облегчить поставки нефти и воплотить амбициозный план президента Дональда Трампа о реконструкции нефтяной промышленности страны на 100 миллиардов долларов.
- Многие нефтяные компании в течение последних недель подали заявки, чтобы получить индивидуальную лицензию на расширение добычи в Венесуэле.
- Такой наплыв запросов замедлил прогресс в планах администрации Трампа быстро привлечь инвестиции в страну и расширить экспорт нефти.
Соответственно возникла необходимость ускорить этот процесс, а общая лицензия на отмену части санкций против Венесуэлы должна в этом помочь.
Однако есть нюанс, – приоритет, вероятно, будут предоставлять прежде всего компаниям из США.
Общая лицензия, которая готовится, может включать привилегии для американских компаний по сравнению с другими иностранными участниками, как часть политики Трампа по приоритету для бизнеса США,
– отмечают источники.
Обратите внимание! Недавно Верховная Рада Венесуэлы дала старт реформе основного нефтяного закона. Это должно упростить инвестиции, добычу и экспорт нефти и газа. Окончательно принять решение должны уже на следующей неделе.
Какие санкции против Венесуэлы действуют?
США ввели санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы полностью в 2019 году, когда впервые переизбрали венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Тогда Вашингтон не признал эти "выборы".
За последние семь лет санкционный список менялся, в зависимости от администрации США. Его дополняли новыми указами и лицензиями, освобождали некоторых производителей от ограничений.
- Например, при президентстве Джо Байдена действовала широкая лицензия, которая позволяла многим компаниям экспортировать нефть из Венесуэлы, что способствовало росту ее добычи и экспорта.
- И администрация Трампа отозвала эту лицензию, а компаниям приказала прекратить транзакции, пытаясь надавить на Мадуро.
Вместе с тем Трамп приказал блокировать все подсанкционные суда, которые входят или выходят из Венесуэлы. Из-за этого экспорт нефти из страны снизился до 500 тысяч баррелей в сутки в декабре 2025 года по сравнению с 952 тысячами в ноябре.
Как США взяли контроль над нефтью Венесуэлы?
В начале января 2026 года спецподразделение США захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате Венесуэла осталась без своего президента, а его обязанности временно перешли к Делси Родригес.
После этих событий американское правительство получило контроль над ключевыми ресурсами страны, в частности нефтью. Часть доходов от ее реализации планируют направить на развитие Венесуэлы.
В частности США намерены позволить Китаю покупать венесуэльскую нефть, но на новых условиях – по рыночным ценам, значительно выше предыдущих заниженных ставок.
В то же время исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отметила, что страна устала от активного вмешательства США, в частности в реформы нефтяной отрасли. Сейчас венесуэльское правительство пытается найти баланс в сотрудничестве с администрацией Трампа.