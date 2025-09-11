Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что санкции против России являются эффективными. В частности он добавил, что российская экономика находится в очень плохом состоянии.

Что сказал Стубб о санкциях против России?

Инфляция и процентные ставки сейчас превышают 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Стубба и Владимира Зеленского.

Читайте также ЕС не снимет санкции с Абрамовича и Януковича: что в решении суда

Россия движется к рецессии. Это значит, что военная экономика забуксовала,

– сказал Александр Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул: необходимо и дальше оказывать давление на Россию, на её экономику, поскольку единственное, что понимает Путин – это сила. В частности, Стубб отметил важность 19-го пакета санкций, который планирует ввести ЕС, а также упомянул разговор с Дональдом Трампом о дальнейшем санкционном давлении на Москву.

Обратите внимание! В четверг, 11 сентября, в Киеве украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом тет-а-тет. Также состоялась встреча в расширенном формате.

О чём говорили лидеры Финляндии и Украины?

Зеленский и Стубб обсудили необходимость усиления давления на Кремль. Речь шла также о подготовке 19-го пакета санкций Евросоюза против страны-агрессора.

Санкции против российского государства и российской торговли действительно нужны, и во многом это зависит также от Соединённых Штатов. Сегодня мы подробно обсудили, как направить наши совместные возможности – Европы и Америки – на усиление давления против России,

– заявил Владимир Зеленский.

В то же время, по мнению Александра Стубба, достаточный уровень помощи, сильная украинская армия и вступление страны в ЕС станут надёжными гарантиями безопасности. Финляндия готова и дальше финансировать украинские проекты и создавать совместные производства вооружений.

Стубб озвучил следующую стратегию:

первое направление – продолжать поддерживать Украину военно, финансово и политически; второе направление – усиливать давление на Россию и её военную экономику.

Важно! Особое внимание будет уделено противовоздушной обороне.

Что известно о новом пакете санкций от ЕС?