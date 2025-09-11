Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що санкції проти Росії є ефективними. Зокрема він додав, що російська економіка перебуває у дуже поганому стані.

Що сказав Стубб про санкції щодо Росії?

Інфляція та відсоткові ставки наразі у понад 20%, пише 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Стубба з Володимиром Зеленським.

Росія рухається до рецесії. Це означає, що воєнна економіка забуксувала,

– сказав Александр Стубб.

Президент Фінляндії наголосив: слід і надали чинити тиск на Росію, на російську економіка, бо єдине, що розуміє Путін – це сила. Зокрема Стубб відзначив важливість 19-го пакету санкцій, який планує ввести ЄС, а також розмову з Дональдом Трампом щодо подальшого санкційного тиску на Москву.

Зверніть увагу! У четвер, 11 вересня, у Києві український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом тет-а-тет. Також відбулася зустріч у розширеному форматі.

Про що говорили лідери Фінляндії та України?

Зокрема Зеленський та Стубб обговорили важливість збільшення тиску на Кремль. Мова йшла і про підготовку 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки.

Санкції проти російської держави й проти російської торгівлі справді потрібні, і це залежить багато в чому також від Сполучених Штатів. Сьогодні ми детально обговорили, як спрямувати наші спільні можливості – Європи й Америки – на посилення тиску проти Росії,

– заявив Володимир Зеленський.

Водночас на думку Александра Стубба, достатній рівень допомоги, сильна українська армія та вступ країни до ЄС стануть надійними гарантіями безпеки. А Фінляндія готова й надалі фінансувати українські та створювати спільні виробництва зброї

Стубб озвучив таку стратегію:

перший напрямок – продовжувати підтримувати Україну військово, фінансово та політично; другий напрям – посилення тиску на Росію та її воєнну економіку.

Важливо! Окрема увага буде приділена протиповітряній обороні.