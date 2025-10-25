Санкции Трампа работают: Индия находит альтернативу российской нефти

Введенные США новые санкции против крупнейших нефтяных производителей России вызвали беспокойство относительно возможных перебоев в поставках. Поэтому Индия начнет закупки нефти у Катара и Ирака.

Где будет покупать нефть Индия?

Крупнейшая частная индийская компания Reliance Industries Ltd. уже приобрела миллионы баррелей нефти с Ближнего Востока и США после введения новых санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По словам трейдеров, нефтеперерабатывающий холдинг приобрел несколько сортов нефти:

саудовскую Khafji;

иракскую Basrah Medium;

катарскую Al-Shaheen;

и часть американской нефти West Texas Intermediate.

Ожидается, что эти поставки состоятся в декабре или январе.

Хотя Reliance регулярно закупает нефть с Ближнего Востока, недавний импорт из этого региона был активнее, чем обычно. Трейдеры говорят, что холдинг в октябре приобрел по меньшей мере 10 миллионов баррелей на спотовом рынке, и большинство – с Ближнего Востока. Значительная часть нефти была куплена после введения американских санкций.

Стоит знать! В 2025 году компания Reliance стала крупнейшим по объему импортером российской нефти в Индии. Она получает сырье по долгосрочному контракту от "Роснефти", против которой ввели санкции США.

Что говорят нефтепереработчики?

В Reliance заявили, что приняли во внимание новые санкции, которые недавно объявили США, Великобритания и ЕС в отношении импорта российской нефти.

Представитель компании сообщил в пятницу, что сейчас холдинг оценивает последствия различных ограничений, а контракты на импорт сырья будут адаптированы в соответствии с "изменениями рыночных и регуляторных условий".

Мы будем придерживаться требований ЕС по импорту нефтепродуктов в Европу. Как и всегда, мы будем полностью соблюдать любые указания индийского правительства по этому поводу,

– говорится в заявлении Reliance Industries.

Трейдеры говорят, что другие индийские нефтепереработчики также ищут спотовые поставки нефти, особенно с Ближнего Востока, США и Бразилии.

Важно! Аналитики ожидают, что импорт российской нефти в основных индийских переработчиков резко сократятся после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Исключение может составлять лишь компания Nayara Energy, которую частично контролирует "Роснефть".

