Минфин США ввел санкции против сети судоходных компаний и судов во главе с бизнесменом Валидом ас-Самарраи. Он, вероятно, причастен к контрабанде иранской нефти, замаскированной под иракскую.

Как работала схема контрабанды?

Сеть работала преимущественно путем тайного смешивания иранской нефти с иракской и продажи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Валид Халед Хамид ас-Самарраи – гражданин Ирака и Сент-Китс и Невис, является бизнесменом из ОАЭ. Он руководит сетью компаний, управляющих судами для продажи иранской нефти на международных рынках. По предварительным оценкам, сеть ас-Самарраи ежегодно генерирует около 300 миллионов долларов как для Ирана, так и для его партнеров.

Для управления операциями своей сети бизнесмен полагается на две свои компании, базирующиеся в ОАЭ:

Babylon Navigation DMCC;

Galaxy Oil FZ LLC.

В то время как Babylon занимается логистикой и транспортными аспектами деятельности сети, Galaxy Oil является основным трейдером энергетических продуктов на мировом рынке.

Для контрабанды нефти иранского происхождения "Ас-Самарраи" использует группу судов, эксплуатируемых Babylon – ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO и PAOLA. Они работают под флагом Либерии – для смешивания иранской и иракской нефти в море, путем перевозки с судна на судно в Персидском заливе и в иракских портах,

– пишут в Управлении.

Хотя Babylon управляет этими судами и эксплуатирует их, "Ас-Самарраи" полагается на ряд подставных компаний, базирующихся на Маршалловых островах – Tryfo Navigation Inc. ( Tryfo ), Keely Shiptrade Limited ( Keely ), Odiar Management SA ( Odiar ), Panarea Marine SA ( Panarea ) и Topsail Shipholding Inc. ( Topsail ).

Чтобы скрыть деятельность, судна прибегали к различным методам:

перегрузок "судно в судно" с иранскими танкерами;

подделки сигналов автоматической идентификационной системы, которая передает информацию о местонахождении судна.

В общем сеть танкеров Ирана включает как иранские, так и иностранные суда, которые используются для уклонения от международных санкций путем сокрытия поставок нефти. Теперь все активы аль-Самарраи и его компаний в США или под контролем американцев, или заморожены.

Что известно о добыче нефти в Иране?