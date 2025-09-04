Боротьба з контрабандою іранської нафти: США ввели санкції проти ще однієї мережі
- Мінфін США запровадив санкції проти мережі судноплавних компаній, очолюваної Валідом ас-Самарраї, за контрабанду іранської нафти, замаскованої під іракську.
- Мережа використовувала кораблі під прапором Ліберії для змішування іранської та іракської нафти, залучаючи підставні компанії для ухилення від міжнародних санкцій.
Мінфін США запровадив санкції проти мережі судноплавних компаній та суден на чолі з бізнесменом Валідом ас-Самарраї. Він, ймовірно, причетний до контрабанди іранської нафти, замаскованої під іракську.
Як працювала схема контрабанди?
Мережа працювала переважно шляхом таємного змішування іранської нафти з іракською та продажу, повідомяє 24 Канал з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.
Дивіться також Іранський слід: як Китай через тіньові схеми скуповує російську нафту
Валід Халед Хамід ас-Самарраї – громадянин Іраку та Сент-Кітс і Невіс, є бізнесменом з ОАЕ. Він керує мережею компаній, що управляють суднами для продажу іранської нафти на міжнародних ринках. За попередніми оцінками, мережа ас-Самарраї щорічно генерує близько 300 мільйонів доларів як для Ірану, так і для його партнерів.
Для управління операціями своєї мережі бізнесмен покладається на дві свої компанії, що базуються в ОАЕ:
- Babylon Navigation DMCC;
- Galaxy Oil FZ LLC.
У той час як Babylon займається логістикою та транспортними аспектами діяльності мережі, Galaxy Oil є основним трейдером енергетичних продуктів на світовому ринку.
Для контрабанди нафти іранського походження "Ас-Самарраї" використовує групу суден, що експлуатуються Babylon – ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO та PAOLA. Вони працюють під прапором Ліберії – для змішування іранської та іракської нафти в морі, шляхом перевезення з судна на судно в Перській затоці та в іракських портах,
– пишуть в Управлінні.
Хоча Babylon управляє цими суднами та експлуатує їх, "Ас-Самарраї" покладається на низку підставних компаній, що базуються на Маршаллових островах – Tryfo Navigation Inc. ( Tryfo ), Keely Shiptrade Limited ( Keely ), Odiar Management SA ( Odiar ), Panarea Marine SA ( Panarea ) та Topsail Shipholding Inc. ( Topsail ).
Щоб приховати діяльність, судна вдавалися до різних методів:
- перевантажень "судно в судно" з іранськими танкерами;
- підробки сигналів автоматичної ідентифікаційної системи, яка передає інформацію про місцеперебування судна.
Загалом мережа танкерів Ірану включає як іранські, так і іноземні судна, які використовуються для ухилення від міжнародних санкцій шляхом приховування постачання нафти. Тепер усі активи аль-Самарраї та його компаній у США або під контролем американців, або заморожені.
Що відомо про видобуток нафти в Ірані?
- У липні США ввели чергові санкції проти контрабанди іранської нафти, зокрема проти компаній, що прихована це робили. Санкції зачепили установи терористичного угрупування "Хезболла" та посадовців, що сприяли цьому.
- Проте, як повідомлялось напередодні, санкції США не працюють. Іран досяг найвищого рівня видобутку нафти за останні 46 років, попри санкції США, і продовжує нарощувати обсяги. Близько 90% іранського нафтового експорту йде до Китаю, а доходи від продажу енергоносіїв досягли 78 мільярдів доларів.
- Також обмеження проти іранської нафти вводить Велика Британія. Країна запровадила санкції проти іранського нафтового олігарха Хосейна Шамхані та пов'язаних з ним компаній за підтримку дестабілізаційної діяльності в інших країнах. Шамхані та його мережа були ключовими гравцями в експорті російської нафти.