Мінфін США запровадив санкції проти мережі судноплавних компаній та суден на чолі з бізнесменом Валідом ас-Самарраї. Він, ймовірно, причетний до контрабанди іранської нафти, замаскованої під іракську.

Як працювала схема контрабанди?

Мережа працювала переважно шляхом таємного змішування іранської нафти з іракською та продажу, повідомяє 24 Канал з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Дивіться також Іранський слід: як Китай через тіньові схеми скуповує російську нафту

Валід Халед Хамід ас-Самарраї – громадянин Іраку та Сент-Кітс і Невіс, є бізнесменом з ОАЕ. Він керує мережею компаній, що управляють суднами для продажу іранської нафти на міжнародних ринках. За попередніми оцінками, мережа ас-Самарраї щорічно генерує близько 300 мільйонів доларів як для Ірану, так і для його партнерів.

Для управління операціями своєї мережі бізнесмен покладається на дві свої компанії, що базуються в ОАЕ:

Babylon Navigation DMCC;

Galaxy Oil FZ LLC.

У той час як Babylon займається логістикою та транспортними аспектами діяльності мережі, Galaxy Oil є основним трейдером енергетичних продуктів на світовому ринку.

Для контрабанди нафти іранського походження "Ас-Самарраї" використовує групу суден, що експлуатуються Babylon – ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO та PAOLA. Вони працюють під прапором Ліберії – для змішування іранської та іракської нафти в морі, шляхом перевезення з судна на судно в Перській затоці та в іракських портах,

– пишуть в Управлінні.

Хоча Babylon управляє цими суднами та експлуатує їх, "Ас-Самарраї" покладається на низку підставних компаній, що базуються на Маршаллових островах – Tryfo Navigation Inc. ( Tryfo ), Keely Shiptrade Limited ( Keely ), Odiar Management SA ( Odiar ), Panarea Marine SA ( Panarea ) та Topsail Shipholding Inc. ( Topsail ).

Щоб приховати діяльність, судна вдавалися до різних методів:

перевантажень "судно в судно" з іранськими танкерами;

підробки сигналів автоматичної ідентифікаційної системи, яка передає інформацію про місцеперебування судна.

Загалом мережа танкерів Ірану включає як іранські, так і іноземні судна, які використовуються для ухилення від міжнародних санкцій шляхом приховування постачання нафти. Тепер усі активи аль-Самарраї та його компаній у США або під контролем американців, або заморожені.

Що відомо про видобуток нафти в Ірані?