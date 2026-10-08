В США оказывают давление на Трампа из-за "пекельных санкций" против России

В США усиливают давление на президента Дональда Трампа из-за санкций против России. Двухпартийное руководство Сената призвало администрацию президента быстрее ввести новые ограничения, чтобы перекрыть Москве финансирование войны против Украины.

Чего хотят сенаторы

Демократка Джин Шахин из Комитета по международным отношениям и республиканец Роджер Викер, председатель Комитета по вооруженным силам, уже обратились к министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио со специальным письмом, пишет AP.

Сенаторы подчеркнули, что большинство положений так называемых "пекельных санкций" вступят в силу 18 октября, после завершения 30-дневного периода проверки со стороны администрации.

Однако законодатели призвали ускорить введение санкций, чтобы ограничить поток финансовых ресурсов, которые получает Москва и затем использует в войне против Украины.

Каждый день, проходящий без максимального экономического давления, позволяет Москве продолжать эту военную эскалацию,

– подчеркнули авторы обращения.

Одним из главных приоритетов Вашингтона сенаторы назвали борьбу с сотнями танкеров "теневого флота", которые перевозят российскую нефть и помогают Кремлю обходить американские санкции.

Какие финансовые учреждения находятся под прицелом

Сенаторы также настаивают на том, что крайне важно парализовать глобальные финансовые сети, помогающие Кремлю скрывать миллиарды долларов от санкционного контроля.

Особое внимание предлагают обратить:

на зарубежные банковские филиалы в Шанхае;

на финансовые учреждения Кыргызстана.

По мнению американских законодателей, эти финансовые учреждения стали удобными хабами для отмывания подсанкционного капитала.

Иностранные банки должны быть вынуждены сделать выбор. Они могут либо вести бизнес с Соединенными Штатами, либо финансировать войну России. Они не могут делать и то, и другое,

– заявили американские политики.

Что известно о "адских санкциях"

Масштабный закон, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который неофициально получил название ""адских санкций" против России ", готовился в течение года. Процесс резко ускорился после внезапной смерти политика в июле и его предыдущего визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в Сенат накануне ключевого голосования, чтобы призвать партнеров к решительным действиям. После того как Палата представителей дала окончательное одобрение " документ подписал Дональд Трамп ", однако в течение последнего месяца администрация не предпринимала публичных шагов для его фактической реализации.