Сенаторы США хотят ввести санкции против Венгрии за блокирование помощи Украине, – FT

Сенаторы США планируют внести законопроект о санкциях против венгерских чиновников, которые препятствуют помощи Украине. Такое решение было принято на фоне блокирования Венгрией кредита в 90 миллиардов евро для Киева.

Об этом пишет Financial Times.

Смотрите также Даже Трамп ему уже не поможет: Орбан вынужден прибегнуть к отчаянному шагу

Могут ли США ввести санкции против Орбана?

Демократка Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис, которые возглавляют в Сенате группу наблюдателей от НАТО, уже на этой неделе намерены подать двухпартийный законопроект.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников Венгрии, которые препятствуют оказанию помощи Украине. Речь идет об инициативе "Блокируйте Путина". В случае принятия она обяжет президента Трампа ввести финансовые ограничения и визовые запреты в отношении венгерских чиновников, причастных к закупке российских энергоносителей и блокированию поддержки Украины.

Издание пишет, что соответствующий законопроект появился на фоне действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который намеренно задерживает выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро из-за сложной предвыборной ситуации накануне парламентских выборов.

По данным опроса общественности, впервые с 2010 года правящая партия Орбана "Фидес" может потерпеть поражение.

Союзник Путина Орбан обвинил Украину в блокировании поставок российской нефти в Венгрию, мол, Киев задерживает ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба", который, собственно, Россия и атаковала.

Несмотря на общеевропейскую тенденцию отказа от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Венгрия и Словакия наоборот усилили свою зависимость от Кремля.

Сенатор Тиллис отметил, что Штаты должны оставаться едиными с союзниками в вопросе поддержки Украины и перекрытии доходов, которые финансируют "военную машину" Путина.

Этот законопроект привлекает чиновников Венгрии к ответственности, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению к равным отношениям со своими союзниками, прекратив зависимость от российской энергетики и препятствуя поддержке Украины,

– добавил он.

К слову, FT заметило, в самом законопроекте Орбан непосредственно не упоминается в списке тех. против кого могут ввести санкции. Впрочем, помощник конгрессмена отметил, что администрация Трампа должна установить, какие венгерские чиновники ответственны за блокирование помощи Украине и поддержку зависимости от российских энергоносителей.

Высшее руководство США поддерживает Орбана: что об этом известно?

Президент Трамп имеет тесные связи с Орбаном, более того – американец поддержал его переизбрание на должность премьера и призвал венгров голосовать именно за Орбана и его партию на выборах.

В то же время агентство Reuters и Politico сообщают, что Джей Ди Вэнс в ближайшие дни может посетить Венгрию, чтобы поддержать действующего премьера Орбана.

Демократка Шахин заметила, что такой визит фактически поддерживает правительство, который финансирует российскую агрессию против Украины. Она добавила, что для завершения войны в Украине администрации Трампа должна требовать одинаковых стандартов от всех союзников и не оставлять Орбана безнаказанным.

Напомним, ранее президент США критиковал Европу за продолжение закупок российской энергетики и призвал континент взять на себя инициативу в поддержке Украины.