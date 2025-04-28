Россия хочет создать иллюзию, что санкции не действуют: действительно ли это так
- США, Великобритания и ЕС ввели новую волну санкций Великобритания и ЕС ввели новую волну санкций против российского "теневого флота" танкеров в начале 2025 года.
- Активность судов под санкциями США снизилась на 85%, а под совместными санкциями США, Великобритании и ЕС – на 93%.
Путин пытается убедить мир, что западные санкции не работают, однако факты свидетельствуют об обратном. После начала полномасштабной войны Россия активно использовала так называемый "теневой флот" – сеть танкеров, которые перевозили нефть в обход ограничений и санкций.
Действуют ли санкции
В начале 2025 года США, Великобритания и ЕС ввели новую волну санкций против десятков таких судов, принадлежащих или связанных с Россией.
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Как сообщает старший исследователь The Brookings Institution Робин Брукс, активность судов, попавших под американские санкции, снизилась на 85%.
А активность тех, на которые наложены совместные санкции США, Великобритании и ЕС, снизилась на 93%.
По словам Брукса, эти показатели являются прямым доказательством того, что санкционная политика действует и эффективно ограничивает способность России обходить международные ограничения на экспорт энергоресурсов.
Как действуют санкции против "теневого флота" России / Инфографика из поста Робина Брукса в Х