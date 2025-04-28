Примерно 15 миллионов долларов: Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии

Саудовская Аравия и Катар пообещали погасить долг Сирии перед Всемирным банком. Таким образом страны устраняют одно из препятствий для Дамаска для получения новым руководством финансирования от международного кредитора.

Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии в размере 15 миллионов долларов

Сирия пытается возродить экономику, разрушенную войной, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Страны Персидского залива объявили о своей готовности выплатить примерно 15 миллионов долларов задолженности после переговоров высокого уровня по послевоенному восстановлению Сирии. Переговоры состоялись на прошлой неделе на полях весеннего собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда 2025 года.

Это решение направлено на поддержку экономического восстановления под руководством нового президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа,

– пишет Bloomberg.

Что мешает восстановлению Сирии? Однако американские санкции, наложенные на администрацию бывшего президента Башара Аль-Асада, остаются серьезным препятствием для получения Сирией необходимой помощи. Конфликт, в котором погибло более 600 тысяч человек и миллионы были вынуждены покинуть свои дома, почти вдвое сократил ВВП Сирии с 2010 года. Стоимость реконструкции оценивается в сумму до 400 миллиардов долларов.

Конгрессмены-республиканцы Кори Миллс и Марлин Статцман на прошлой неделе посетили Дамаск. Они встретились с Шараа во время неофициальной поездки, организованной влиятельными сирийскими американцами.

Заметьте! Миллс сообщил, что провел переговоры с Шараа об условиях частичного снятия экономических санкций и передаст письмо Дональду Трампу.