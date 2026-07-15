Не держите наличку, – экономист дал совет, что делать со сбережениями в 2026 году

Существуют различные варианты того, в каком формате хранить свои сбережения. Впрочем, как правило, оптимальным вариантом является распределение их между тремя валютами.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал 24 Каналу, что существуют разные рекомендации. Он поделился теми, в которые сам верит и которых придерживается.

Что делать со сбережениями в 2026 году?

Экономист советует разделить сбережения на три части: в гривнах, долларах и евро. Если вы заинтересованы в том, чтобы заработать, то лучше держать средства не в наличных, а положить их в банк.

Во время военного положения государство покрывает фактически все риски. По словам экономиста, половину сбережений можно держать в гривнах, остальную часть – разделить между долларами и евро.

Особенно высокую доходность имеют военные облигации. 13–14–15% перекрывают риски девальвации. Но замечу, что речь идет о коротком периоде. По крайней мере, риски в течение года точно будут минимальными. Не верю, что девальвация гривны превысит 10%. Соответственно, процентная ставка по военным облигациям в 13–15% принесет вам наибольший доход,

– отметил Савченко.

Советы, в какой валюте хранить сбережения: смотрите видео 24 Канала

Если накопления не слишком большие или есть необходимость быстро использовать сбережения, то их можно хранить в наличных. Так эти деньги всегда будут под рукой.