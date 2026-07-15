Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал 24 Каналу, что существуют разные рекомендации. Он поделился теми, в которые сам верит и которых придерживается.

Что делать со сбережениями в 2026 году?

Экономист советует разделить сбережения на три части: в гривнах, долларах и евро. Если вы заинтересованы в том, чтобы заработать, то лучше держать средства не в наличных, а положить их в банк.

Во время военного положения государство покрывает фактически все риски. По словам экономиста, половину сбережений можно держать в гривнах, остальную часть – разделить между долларами и евро.

Особенно высокую доходность имеют военные облигации. 13–14–15% перекрывают риски девальвации. Но замечу, что речь идет о коротком периоде. По крайней мере, риски в течение года точно будут минимальными. Не верю, что девальвация гривны превысит 10%. Соответственно, процентная ставка по военным облигациям в 13–15% принесет вам наибольший доход,

– отметил Савченко.

Советы, в какой валюте хранить сбережения: смотрите видео 24 Канала

Если накопления не слишком большие или есть необходимость быстро использовать сбережения, то их можно хранить в наличных. Так эти деньги всегда будут под рукой.