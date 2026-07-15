Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко розповів 24 Каналу, що існують різні рекомендації. Він поділився тими, в які сам вірить та дотримується.

Що робити із заощадженнями у 2026 році?

Економіст радить розділити заощадження на три частини: в гривні, долари та євро. Якщо зацікавлені в тому, аби заробити, то краще тримати кошти не в готівці, а покласти їх у банк.

Під час воєнного стану держава покриває фактично всі ризики. За словами економіста, половину заощаджень можна тримати в гривнях, іншу – розділити між доларами та євро.

Особливо високу дохідність мають військові облігації. 13-14-15% перекривають ризики девальвації. Але зауважу, що йдеться про короткий період. Принаймні ризики на рік точно будуть мінімальні. Не вірю, що девальвація гривні піде на більш ніж 10%. Відповідно процентна ставка за військовими облігаціями в 13-15% даватиме вам найбільший дохід,

– зазначив Савченко.

Поради, в якій валюті тримати заощадження: дивіться відео 24 Каналу

Якщо накопичення не є значно великими або є потреба швидко використати заощадження, то можна тримати їх в готівці. Так ці гроші завжди будуть під рукою.