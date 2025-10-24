Махинации на миллиарды: правоохранители разоблачили налоговую аферу с участием экс-руководителей ГНС

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили мощный конвертационный центр, который занимался налоговыми махинациями. Оборот центра достигал 15 миллиардов гривен.

Что известно о деятельности центра?

Функционировал центр с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы и экс-заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Будут судить соратников Путина: ГБР завершило расследование в отношении Чемезова и Гинера

Расследование установило, что экс-руководитель, который в 2021 году был и.о. председателя ГНС, способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра.

В то же время бывшая заместитель главы ГНС в Полтавской области обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" для центра компаний, поскольку возглавляла профильную комиссию по регистрации налоговых накладных.

По материалам дела, оба экс-руководителя действовали в интересах преступной организации.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 миллиардов гривен, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 миллиарда гривен,

– рассказали в СБУ.

Для махинаций с налоговыми платежами участники преступной организации не только создали конвертационный центр, но и привлекли более 200 подконтрольных компаний. Схема их "работы" была такой:

Подконтрольные компании составляли ложные налоговые накладные по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями.

Затем эти накладные регистрировали в Едином реестре налоговых накладных.

Далее накладные использовали реальные предприятия для уменьшения своих налоговых обязательств.

В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 миллионов гривен,

– сообщили в НАБУ.

По материалам СБУ и НАБУ, 11 участникам преступной схемы объявили о подозрении в создании и участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и взяточничестве.

Важно! Руководителя конвертационного центра правоохранители задержали, когда тот пытался сбежать за границу. Сейчас продолжается расследование.

Какие еще преступные схемы разоблачили правоохранители?