24 октября, 13:55
4

Махинации на миллиарды: правоохранители разоблачили налоговую аферу с участием экс-руководителей ГНС

Ирина Гайдук
Основні тези
  • СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр, оборот которого достигал 15 миллиардов гривен, при участии экс-руководителей ГНС.
  • 11 участникам преступной схемы объявили о подозрении, а руководителя центра задержали при попытке бегства за границу.

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили мощный конвертационный центр, который занимался налоговыми махинациями. Оборот центра достигал 15 миллиардов гривен.

Что известно о деятельности центра?

Функционировал центр с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы и экс-заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

  • Расследование установило, что экс-руководитель, который в 2021 году был и.о. председателя ГНС, способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра.
  • В то же время бывшая заместитель главы ГНС в Полтавской области обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" для центра компаний, поскольку возглавляла профильную комиссию по регистрации налоговых накладных.

По материалам дела, оба экс-руководителя действовали в интересах преступной организации.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 миллиардов гривен, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 миллиарда гривен, 
– рассказали в СБУ.

Для махинаций с налоговыми платежами участники преступной организации не только создали конвертационный центр, но и привлекли более 200 подконтрольных компаний. Схема их "работы" была такой:

  • Подконтрольные компании составляли ложные налоговые накладные по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями.
  • Затем эти накладные регистрировали в Едином реестре налоговых накладных.
  • Далее накладные использовали реальные предприятия для уменьшения своих налоговых обязательств.

В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 миллионов гривен, 
– сообщили в НАБУ.

По материалам СБУ и НАБУ, 11 участникам преступной схемы объявили о подозрении в создании и участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и взяточничестве.

Важно! Руководителя конвертационного центра правоохранители задержали, когда тот пытался сбежать за границу. Сейчас продолжается расследование.

Какие еще преступные схемы разоблачили правоохранители?

  • Национальная полиция недавно разоблачила преступную группу, которая незаконно получала доходы, присваивая электроэнергию государственного предприятия. Участники схемы легализовали более 11 миллионов гривен через сеть фиктивных компаний. В результате их действий государство понесло убытки на более 39 миллионов гривен.

  • СБУ и НАБУ раскрыли еще одну масштабную коррупционную схему хищения средств компании "Укрэнерго". К организации хищения причастен бывший заместитель председателя Харьковского областного совета. По данным следствия, в апреле 2022 года он вместе с сообщниками организовал механизм присвоения электроэнергии на сумму 58,44 миллиона гривен.

  • В Черкасской области правоохранители совместно с СБУ разоблачили схему по хищению государственного газа. Бывшие руководители частной компании в течение полугода незаконно отобрали из государственной газотранспортной системы более 6,7 миллиона кубометров газа. Сумма убытков, нанесенных государству, превышает 138 миллионов гривен.