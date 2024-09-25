В Украине разоблачили сеть подпольных брокеров: они работали на российских агентов

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности обнаружили сеть нелегальных брокеров Webmoney. Они финансировали российских агентов в Украине.

Незаконная схема брокеров

Известно, что часть переводов через эту запрещенную в Украине платежную систему была направлена на поддержку российских агентов в Украине, сообщают в СБУ.

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В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины были задержаны 12 человек, подозреваемых в незаконной деятельности.

Согласно материалам дела, участники "схемы" незаконно получали электронные средства от клиентов, в том числе из России, затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские счета или выдавали наличными.

Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте,

– говорят в СБУ.

С каждой транзакции участники получали свой процент. Для поиска потенциальных клиентов они использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.

Что ждет подозреваемых

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях было изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступной деятельности.

На сегодня всем 12 подозреваемым сообщено о подозрении за незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам и электронным деньгам.

Обратите внимание! Также рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по статье 209 Уголовного кодекса Украины, что касается легализации (отмывания) имущества, добытого преступным путем.